【企業盈喜】綠新親水膠體（１０８４）料去年純利增最多１﹒３倍

《經濟通通訊社６日專訊》綠新親水膠體（０１０８４）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利增不超過１﹒２５倍，至介乎２﹒２億至２﹒３３億元。

該集團指，盈利能力提升主因如去年上半年所見，由於從事食品行業的內地及海外買家的需

求強大，故去年度該集團近乎大部分親水膠體產品類型的平均銷售價格較去年持續大幅提升，以

下通過新加投資新生產設施及採用先進的生產技術，生產效率得以提高。

該集團預期於３月３０日公布業績。（ｗｈ）

