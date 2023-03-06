《日入而息》傳中國設數據監管機構，李家超獲夏寶龍提醒國安風險

《今天重點》

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據報中國將設數據監管機構，監管數據存儲及平台經濟

李家超指獲習近平關心鼓勵，更激勵要努力做好工作；獲夏寶龍提醒國安風險，李家超承諾依法

打擊破壞行為

傳港澳政協委員本周三或獲領導人接見

兗礦能源業績快報：去年純利升８９％至３０７﹒６１億人幣

吉利汽車（００１７５）２月總銷量按年升３９％至約１０﹒９萬部

傳九方財富（０９６３６）以每股１７元定價

發改委表示５％目標符經濟運行走勢，有利引導高質發展；新增就業目標比去年多１００萬，反

映信心決心；有信心、有能力實現全年ＣＰＩ預期目標３％

傳擱置建設１０億英鎊劍橋園區計劃，華為表示仍在評估

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《即日市況》

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恒指高收３５點，中海油及中石化齊升３﹒５％，海爾智家跌４％

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《深滬股市》

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ＧＤＰ增長目標保守，滬綜指收軟０﹒２％權重集體跌

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《美元匯價》

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歐洲通脹情況反覆，貨幣政策限制歐元跌幅

歐元最新報１﹒０６３１╱３５，日圓最新報１３５﹒９８╱９９

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《公司業績》

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越秀交通基建（０１０５２）去年純利跌６９﹒１％，派息１０仙

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《公司資訊》

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傳九方財富（０９６３６）以每股１７元定價

港鐵（０００６６）列車被指冒煙料因煙塵揚起

豐德麗（００５７１）合併寰亞傳媒（８０７５）獲百慕達法院批准

新地（０００１６）屯門ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ｂ期加推１８０伙

雷軍稱小米汽車完成冬測，預計明年上半年量產；雷軍再卸任兩家小米公司高管

京東「百億補貼」活動提早至３月６日凌晨零時開始

華懋何文田瑜一最快下周開價，首推１Ｂ期涉１８３伙

和鉑醫藥（０２１４２）巴托利單抗ｇＭＧ ＩＩＩ期試驗結果符主要研究終點

尚晉國際（０２５２８）多維體驗品牌藝術空間Ａｒｔｅｌｌｉ登陸台灣

中國銀行（０３９８８）自上周四起，張小東就任副行長

據報港交所（００３８８）邀請銀行擔任國債期貨莊家，料今年內可推出

亞倫國際（００６８４）唐安妮獲委任為公司秘書及財務及會計經理

建設銀行（００９３９）王兵獲銀保監核准擔任副行長

中海外發展（００６８８）２月合約物業銷售金額按年升１﹒５３倍

金地商置（００５３５）２月合約銷售總額跌２２％至３３﹒８億元人民幣

萊爾斯丹（００７３８）上財季自營零售業務總銷售按年跌３１﹒１％

歐舒丹（００９７３）轉撥７﹒７１萬股庫存股份，總面值２３１３歐元

醫思健康（０２１３８）香港自建旗艦寵物醫院正式開幕

吉利汽車（００１７５）２月總銷量按年升３９％至約１０﹒９萬部

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）首個海外儲能項目在墨西哥落成

中海宏洋（０００８１）首２個月合約銷售額升３４％，單２月升逾倍

春城熱力（０１８５３）劉長春辭任董事長，職位將懸空

保利置業（００１１９）２月合同銷售按年增約４﹒９倍

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《神州民企》

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中國燃氣（００３８４）近１７億元人民幣增持呼和浩特燃氣商

傳融創正準備重組支持協議

佳源國際控股（０２７６８）清盤呈請聆訊推遲至５月２日

融信中國（０３３０１）２月合約銷售按年跌８４％至１３﹒３億元人民幣

世茂集團（００８１３）子公司突換會計師，審計去年財務報表

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《中國要聞》

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中國併購活動放緩，美銀、花旗擬再縮減亞洲投銀人手

證監放寬證券中介監管，一項目出事不礙其他項目審批

發改委表示推進電信、互聯網、教育、醫療等領域開放；做好能源保供穩價，加強產供儲銷體系

建設；研究進一步擴大專項債券投向領域；做好四方面工作，消費能夠成為增長主拉動力；端牢

中國人自己飯碗，加快構建糧食安全體系；過去十年綜合表現亮眼，成績來之不易

中美經濟總量差距擴，發改委表示美高通脹，中國物價穩

甲流高峰殺到，國家流感中心表示當前陽性率在繼續上升

人行７０億逆回購利率持平，淨回籠３２９０億

日企京瓷據報關閉天津太陽能面板廠，掛牌出售

中證監支持保險資管公司開展ＡＢＳ及ＲＥＩＴｓ業務

巴基斯坦預計將獲工商銀行１３億美元貸款展期

微信成第二家支持數字人民幣錢包快付功能的支付平台

傳擱置建設１０億英鎊劍橋園區計劃，華為表示仍在評估

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《寶島快訊》

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台股收升１％，報１５７６３﹒５１點

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《兩會焦點》

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一文看懂政府工作報告，增長目標降至５％赤字率提升

傳港澳政協委員本周三或獲領導人接見

全國人大設立１０個專門委員會

夏寶龍昨天下午會見李家超

李家超對中央支持香港發展感鼓舞，港府將全力拼經濟；李家超稱獲習近平關心鼓勵，更激勵要

努力做好工作

杭迎偉建議進一步支持浦東加快開展綜合改革試點

袁國華建議高位推動重大功能性平台在上海臨港落地

鄭雁雄稱香港再不能搞錯方向，須抓住新階段機遇

軍方代表稱中國國防支出適度增長，佔比較美國低

雷添良稱跨境理財通參與度不理想，磋商擴容進展積極

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《兩會解讀》

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中信證券明明表示今年房地產風險將明顯收斂

匯豐環球研究料今年推更多支持政策，推動消費復甦等

國務院研究中心表示推動消費加快回到合理增長軌道；加大服務業開放為外企提供更多機遇

國泰君安表示今年政府工作報告有兩大變化三處亮點

平安證券表示今年中國經濟運行或呈Ｎ型，二季度增７％

招商證券表示ＧＤＰ增速５％目標保守，很可能超額完成

瑞銀將今年中國經濟增速調高預測至５﹒４％

畢馬威表示基礎設施ＲＥＩＴｓ今年有望進入快速發展期

發改委表示５％目標符經濟運行走勢，有利引導高質發展；新增就業目標比去年多１００萬，反

映信心決心；有信心、有能力實現全年ＣＰＩ預期目標３％

粵開證券表示赤字率、專項債均高於去年，體現加力提效

華泰證券表示５％增速目標為預期下限，擴內需尤為重視

天風證券表示換屆年，更多經濟信息，要關注總理記者會

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《國際要聞》

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拜登出席「血腥星期日」悼念活動，爭取黑人支持

法國工人罷工抗議養老金改革，電力公司首先受影響

由於設備故障，英國向歐洲輸送天然氣主要管道關閉

聯合國原子能機構表示伊朗鈾顆粒問題仍未解決

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《外圍經濟》

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巴西開發銀行計劃將信貸業務增１倍至４００億美元

意存貸公司ＣＤＰ及麥格理２００億歐元競購電信固網

日本勞工組織要求加薪，為２５年首次及幅度最大

歐洲央行行長拉加德表示極有可能在３月加息０﹒５厘

沙特阿拉伯上調４月份銷往亞歐兩地的油價

澳洲儲備銀行周二料再加息２５基點

聯儲局主席鮑威爾明天出席國會聽證會料發表鷹派言論

聯儲局前副主席認為美不會將利率上調至６厘

脫歐談判完畢，英國國會議員冀政府減稅

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《大國博弈》

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美國參議員將提案立法禁ＴｉｋＴｏｋ等外國科技產品

馮德萊恩稱沒證據中國向俄售武

外交部表示美半導體依賴全球供應鏈，脫勾需付巨大成本

美官員憂中國製起重機有間諜風險，中方反駁草木皆兵

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《其他消息》

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廉署去年收到貪污投訴１８３５宗，跌近兩成

港府關注職業司機健康情況，正檢討發牌要求

胡英明冀明年成立國際廉政學院，將廉潔文化輸出國外

運輸署已設專家小組，研究商用車司機續牌時體檢要求

李家超稱夏寶龍鼓勵港府繼續努力，做好風險管理工作

外媒表示本港精英若要獲選人大代表須放棄外國護照

行政會議休會兩周，３月２１日復會

蔡若蓮訪問東莞廣州及深圳，視察高中公民科考察安排

勞工處就安達臣道起重機倒塌意外提出６７項檢控

孫玉菡稱高才通截至２月底收逾１﹒４萬份申請，逾半３０歲以下

港府表示裕澤香江論壇３﹒２４舉行，冀吸引更多家族辦公室來港

證監會禁止花旗環球金融亞洲前負責人員重投業界十年

陳德霖旗下圓幣錢包今日起試業，為企業提供多貨幣電子錢包服務

深股通額度全日用近６億元，外資連續四個交易日流入；滬股通額度全日用近１７億，陸股通流

入近７６００萬

新盤搶客，十大屋苑周末成交按周跌近三成

ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ次輪暫錄超額認購逾４５倍

積金評級：２月錄４﹒３７％虧損，年初至今仍為正數

香港私人財富管理公會推動五大發展戰略，建設全球財富管理中心

麥樸思中國內地存款被匯豐拒匯出境外，憂當局出招限走資

菲律賓稱４４艘中國船隻在其水域「徘徊」

ＧＵＭ表示２月強積金回報跌逾４％，人均蝕１０７８２元

仲量聯行調查指定價及利率不明朗最影響地產投資

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