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即市新聞

07/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》審慎看好短期後市，伺機分批平好倉套利

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於中性和向好。客觀而言，港股好友大戶於２月份場外股票到期後立即大舉進攻
，完全控制了局勢。明顯地，上月運行的調整浪已告一個段落，短期大型反彈浪正在運行中。?
個升浪的初期，我們都應特別留意大市的上升動力，即好友入市的積極性與進取性，即買盤所涉
及的金額和主動性。非常簡單，若這段期間出現積極的主動買盤，其後淡友多會被嚇退，整個反
彈浪的目標可以放得高一點。
　　大家應已知道，筆者已將短線好倉的套利目標放於前跌浪幅度的０﹒６１８倍量度升幅水平
，但不會強攻。預期本周內，最遲於本月１５日前到達。至於後市會否再升，便須看好友能否企
穩於該水平之上了。初步估計，整個短期反彈浪會以可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的「之
字形」運行；對短期後市，筆者認為可以審慎看好，捕捉於高套利的機會。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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