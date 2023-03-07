《套期保值－蕭猷華》國際油價橫行，為何油股破位上升？

《套期保值》自俄烏爆發戰爭以來，國際石油市場已出現新的變化。以往，歐洲是俄羅斯最

大的原油入口國，每天進口高達４００萬桶，由於俄羅斯與歐洲擁有地理優勢、完善的輸油管，

可省卻成本高昂的海上運輸。不過，自從歐盟、美國制裁俄羅斯、實施限價令之後，俄羅斯出口

往歐洲的原油已大幅降低，只有每日數十萬桶。

俄羅斯石油不愁沒有出路，發展中國家印度，已經成為俄羅斯第二大原油入口國，每日進口

２００萬桶，僅次於中國的２５０萬桶左右。俄烏戰事之前，印度幾乎沒有進口俄羅斯石油，但

在過去１年內，印度用低廉價格和大折扣，從俄羅斯入口原油，平均入口價格低於布蘭特期油約

１２美元。與此同時，印度減少對沙特阿拉伯原油的進口量，但中國對沙特原油的入口就有所增

加。

總括而言，石油貿易已在洗牌，預計即使俄烏戰事解決，石油貿易格局上亦不會改變，亞洲

買家中國和印度，絕對是石油貿易上的贏家。故此，雖然近日國際油價普遍橫行，但中石油

（００８５７）、中石化（００３８６）、中海油（００３８８）股價持續上升，大家明唔明？

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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