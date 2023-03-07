  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2023 09:01

《套期保值－蕭猷華》國際油價橫行，為何油股破位上升？

　　《套期保值》自俄烏爆發戰爭以來，國際石油市場已出現新的變化。以往，歐洲是俄羅斯最
大的原油入口國，每天進口高達４００萬桶，由於俄羅斯與歐洲擁有地理優勢、完善的輸油管，
可省卻成本高昂的海上運輸。不過，自從歐盟、美國制裁俄羅斯、實施限價令之後，俄羅斯出口
往歐洲的原油已大幅降低，只有每日數十萬桶。
　　俄羅斯石油不愁沒有出路，發展中國家印度，已經成為俄羅斯第二大原油入口國，每日進口
２００萬桶，僅次於中國的２５０萬桶左右。俄烏戰事之前，印度幾乎沒有進口俄羅斯石油，但
在過去１年內，印度用低廉價格和大折扣，從俄羅斯入口原油，平均入口價格低於布蘭特期油約
１２美元。與此同時，印度減少對沙特阿拉伯原油的進口量，但中國對沙特原油的入口就有所增
加。
　　總括而言，石油貿易已在洗牌，預計即使俄烏戰事解決，石油貿易格局上亦不會改變，亞洲
買家中國和印度，絕對是石油貿易上的贏家。故此，雖然近日國際油價普遍橫行，但中石油
（００８５７）、中石化（００３８６）、中海油（００３８８）股價持續上升，大家明唔明？
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態07/03/2023
人民幣首超美元，成莫斯科交易所2月交易額最大貨幣
人氣文章財經熱話07/03/2023
外匯局指跨境匯款政策沒變；麥樸思稱無法取款已解決
人氣文章開市Good Morning07/03/2023
黃瑋傑指現為內地電訊商6G投資期　資本開支大增或拖股價後腿
人氣文章國際動態07/03/2023
金與正警告美韓，若攔截北韓試射戰略導彈將視為宣戰
人氣文章財經熱話07/03/2023
【虛幣世界】Silvergate資本問題惹關注，比特幣橫行
人氣文章中國故事06/03/2023
《神州經脈》兩會開幕　經濟目標保守　消費為增長主力　Ａ場軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金