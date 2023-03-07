《專家之言－李偉傑》港股本月表現料改善，惟要關注美國重磅數據

《專家之言》內地於周日（５日）召開全國人大會議，政府工作報告指出今年國內生產總值

（ＧＤＰ）目標設定在５％左右，略低於市場預期，但分析認為是一個平衡穩健，留有餘地的目

標，加上市場普遍預計今年有能力超出目標範圍以上，因見近期內地經濟數據表現強勁，上周國

家統計局公布，２月份官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒６％，比上月上升２﹒５個

百分點，高於臨界點，亦高於市場預期的５０﹒５％，統計局稱數據反映製造業景氣水平繼續上

升，同時，非製造業商務活動指數為５６﹒３％，比上月上升１﹒９個百分點，反映非製造業恢

復發展形態向好。



＊內地經濟數據強勁，企穩５０天線可續反彈＊



上周三（１日）數據公布後港股明顯反彈，急升超過８００點，扭轉了整個２月份反覆下沉

格局，反彈主因在於內地經濟數據表現強勁，數據能說服市場中國經濟在疫情後逐步「復常」，

反映內地復常不單止概念，是能傳導至實體經濟上。而港股亦在當日成交配合下成功突破由１月

尾延伸出來的短暫下降通道頂部２０３００點水平，及後在２０天線水平見初步阻力。短暫市場

仍關注內地經濟數據表現衡量經濟狀況走勢，加上聯儲局主席鮑威爾講話及本周公布美國非農業

就業人口變動及失業率等經濟數據，下周二（１４日）將公布美國２月份ＣＰＩ數據，在重磅數

據公布前市場偏向審慎為主，不過預期３月行情應較２月為佳，防守位置在２５０天平均線

２００００點水平，初步阻力區間在５０天線２０９１７點，若果能成功企穩５０天線以上，港

股有能力逐步出現持續反彈趨勢。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆

者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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