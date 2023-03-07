【領展供股】持一手領展沽供股權唔夠俾使費，買齊１００份照供

領展（００８２３）１８８億元供股計劃，供股權於本周四（９日）起買賣，不欲參與供股

之股東當然可沽出供股權套現，以減低因股權攤薄造成的損失。惟持貨不多的小股東若沽售供股

權，隨時不足以支付交易成本（亦即使費）。

今次領展供股方式為５供１，以持有一手（１００股）領展計，可供２０股，供股價

４４﹒２元，換言之，持有一手領展，參與供股約需斥資８８４元。截至２０２２年３月底止過

去３個年度，領展每股合共派發８﹒８２８５元股息，若持有一手領展，過去三個年度合共收息

約８８２﹒８５元，當然未扣除使費，是次供股，剛好用盡過往三個年度派息總和。

供股權價格會隨著領展正股價格升跌而上落，以領展於２月初公布供股計劃當日股價收報

６２﹒８元計算，當日公布的理論除權價為５９﹒７元，供股權理論上值約３﹒１元，以領展現

價約５０﹒７元計算，領展供股權理論上值１﹒３元，較當日下跌５８﹒０６％。

持貨一手１００股的小股東，獲分２０份供股權，理論上只值２６元，若於市場沽出，根本

不足以支付使費（相對經券商、銀行等交易平台沽貨，不少設５０元至１００元每宗交易最低佣

金不等）。即使小股東持貨１０００股，獲派共２００份供股權，亦僅值２６０元，沽供股權套

現可能只剩百多元。



＊建銀國際睇６０元，貝萊德減持１２４萬股＊



既然沽出供股權分分鐘唔夠俾使費，建議小投資者參與供股，以持有１００股領展為例，不

妨於市場買入８０份供股權，以每份１﹒３元及１００元使費計，成本約２０４元，再加

４４２０元供１００股，呢１００股的成本價為每股４６﹒２４元。

建銀國際發表報告，給予領展跑贏大市評級，並予目標價６０元。以上述供股１００股計，

若升至６０元，回報已達３０％，算係相當和味。

另外，根據聯交所資料顯示，貝萊德於上周二（２８日）減持領展１２４萬股，每股平均價

５０﹒７９２９元，套現６２９８﹒３萬元，最新持股量降至８﹒９５％。當然，每間行都有自

己想法，貝萊德於供股權上市前沽出，當然有自己盤算，話唔定套現所得，用作供股都未定。

領展管理層稱是次供股行動是為了儲定一筆資金，等將來市況下滑時有足夠資金買貨。因此

，投資者決定供與不供，就要取決於是否認同管理層對將來的看法，如果看法不相同，當然不供

，但如果認同的話，在它以比較大的折讓價去供股的情況下，選擇供股是個不錯的選擇。

（領展供股系列之七） （ｋｙ）

