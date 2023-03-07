  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2023 11:42

【領展供股】持一手領展沽供股權唔夠俾使費，買齊１００份照供

　　領展（００８２３）１８８億元供股計劃，供股權於本周四（９日）起買賣，不欲參與供股
之股東當然可沽出供股權套現，以減低因股權攤薄造成的損失。惟持貨不多的小股東若沽售供股
權，隨時不足以支付交易成本（亦即使費）。
　　今次領展供股方式為５供１，以持有一手（１００股）領展計，可供２０股，供股價
４４﹒２元，換言之，持有一手領展，參與供股約需斥資８８４元。截至２０２２年３月底止過
去３個年度，領展每股合共派發８﹒８２８５元股息，若持有一手領展，過去三個年度合共收息
約８８２﹒８５元，當然未扣除使費，是次供股，剛好用盡過往三個年度派息總和。
　　供股權價格會隨著領展正股價格升跌而上落，以領展於２月初公布供股計劃當日股價收報
６２﹒８元計算，當日公布的理論除權價為５９﹒７元，供股權理論上值約３﹒１元，以領展現
價約５０﹒７元計算，領展供股權理論上值１﹒３元，較當日下跌５８﹒０６％。
　　持貨一手１００股的小股東，獲分２０份供股權，理論上只值２６元，若於市場沽出，根本
不足以支付使費（相對經券商、銀行等交易平台沽貨，不少設５０元至１００元每宗交易最低佣
金不等）。即使小股東持貨１０００股，獲派共２００份供股權，亦僅值２６０元，沽供股權套
現可能只剩百多元。
　
＊建銀國際睇６０元，貝萊德減持１２４萬股＊
　
　　既然沽出供股權分分鐘唔夠俾使費，建議小投資者參與供股，以持有１００股領展為例，不
妨於市場買入８０份供股權，以每份１﹒３元及１００元使費計，成本約２０４元，再加
４４２０元供１００股，呢１００股的成本價為每股４６﹒２４元。
　　建銀國際發表報告，給予領展跑贏大市評級，並予目標價６０元。以上述供股１００股計，
若升至６０元，回報已達３０％，算係相當和味。
　　另外，根據聯交所資料顯示，貝萊德於上周二（２８日）減持領展１２４萬股，每股平均價
５０﹒７９２９元，套現６２９８﹒３萬元，最新持股量降至８﹒９５％。當然，每間行都有自
己想法，貝萊德於供股權上市前沽出，當然有自己盤算，話唔定套現所得，用作供股都未定。
　　領展管理層稱是次供股行動是為了儲定一筆資金，等將來市況下滑時有足夠資金買貨。因此
，投資者決定供與不供，就要取決於是否認同管理層對將來的看法，如果看法不相同，當然不供
，但如果認同的話，在它以比較大的折讓價去供股的情況下，選擇供股是個不錯的選擇。
（領展供股系列之七）　（ｋｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話07/03/2023
【領展供股】持一手領展沽供股權唔夠俾使費 買齊100份照供
人氣文章香港要聞07/03/2023
傳李慧琼勢任人大常委，會否退任民建聯主席成焦點
人氣文章大行報告07/03/2023
【大行炒D乜】中信里昂叫買電訊三寶　花旗點評金融股　一表盡掌握
人氣文章國際動態07/03/2023
德國5G網絡據報禁用華為、中興通訊部分部件
人氣文章國際動態07/03/2023
人民幣首超美元，成莫斯科交易所2月交易額最大貨幣
人氣文章財經熱話07/03/2023
外匯局指跨境匯款政策沒變；麥樸思稱無法取款已解決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金