恒指曾見２１０００半日高收２４６點，中海油中石化齊升５％

《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數個別發展，道指漲４０點，港股造好，恒指一度升

４０２點，高見２１００５，半日收報２０８５０，升２４６點或１﹒２％，主板成交

７００﹒１６億元。恒生中國企業指數報７０２６，升８９點或１﹒２８％。恒生科技指數報

４１９４，升１６點或０﹒４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國

海洋石油（００８８３）；阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒４元，升３﹒１５元或３﹒６１％，成交

３２﹒７８億元；騰訊控股收報３６３﹒６元，升０﹒６元或０﹒１７％，成交３２﹒２８億元

；中國海洋石油收報１２﹒５８元，升０﹒６元或５﹒０１％，成交２２﹒９３億元。國指三大

成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國海洋石油。科指三大成交股份依次為阿里巴巴

－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４１﹒１元，跌１﹒８元或１﹒２６％，

成交１６﹒９１億元。

中石化（００３８６）升４﹒８９％，收報４﹒７２元；中石油（００８５７）升

３﹒９４％，收報４﹒４８元；神華（０１０８８）升３﹒２５％，收報２５﹒４５元；吉利汽

車（００１７５）收升３﹒０２％，報１０﹒９２元；新世界（０００１７）升２﹒９２％，收

報２２﹒９元；招行（０３９６８）升２﹒８３％，收報４３﹒６５元。

周大福（０１９２９）逆市收跌５﹒５１％，報１４﹒７４元，該股成交約２０４８萬股，

涉資２﹒９９億元，盤中高見１５﹒４６元，最低見１４﹒１元；龍湖（００９６０）跌

２﹒０１％，收報２４﹒３５元。（ｋｙ）

