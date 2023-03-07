《盤後部署》恒指高開低收，美團１３０元防守關鍵，三桶油勿高追

《經濟通通訊社７日專訊》恒指今日高開３點，報２０６０６。科技股開市個別發展，阿里

巴巴（０９９８８）高開２﹒０１％，美團（０３６９０）則低開１﹒２６％，連升多日的中移

動（００９４１）低開１﹒０９％，周大福（０１９２９）低開１﹒０３％。

阿里巴巴及後升幅擴大，恒指急劇上升，曾升逾４００點至２１００５，不過兩萬一關遇上

阻力，半日升２４６點，報２０８５０。期後美團走勢轉差，京東（０９６１８）、嗶哩嗶哩

（０９６２６）、百度（０９８８８）等科技股跌幅同樣擴大，即使石油股全日維持強勢，恒指

午市開始一個多小時後倒跌逾１００點，收市仍未能突破２０天線。

恒指收報２０５３４，跌６８點或跌０﹒３３％，主板成交１２７７﹒１１億元。國企指數

報６９１２，跌２５點或跌０﹒３６％。恒生科技指數報４１２２，跌５４點或跌１﹒３１％。

內地股市受壓。上證綜合指數報３２８５，跌３６點或跌１﹒１１％，成交４３００﹒８１

億元人民幣；深證成份指數報１１６０８，跌２３４點或跌１﹒９８％，成交２１８２﹒８４億

元人民幣。



＊美團收跌３﹒５％＊



美團（０３６９０）收市跌３﹒５％，報１３７﹒９元，該股成交約３３８１萬股，涉資

４６﹒９５億元，盤中高見１４４元，最低見１３５﹒７元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，美團今日成交額較上日多１７﹒４４億元，卻錄得

１﹒４５億元資金淨流出，主動買沽比率４８：５２，已反映美團的沽壓較大。消息方面，國務

院總理李克強於兩會工作報告提出，大力發展數字經濟，提升常態化監管水平及支持平台經濟發

展，似乎與今日的跌勢無關。

在日線圖上，美團低開逾１％，早段曾上試２０天線，惟承接力顯然不足，連續三日未能在

收市突破２０天線。暫時未有對美團不利的消息下，股價仍然受壓，推斷２０天線的阻力相當強

。另外，美團收市跌破１０天線，本周若然失守２月低位１３２﹒１元，估計股價會繼續回調。

持貨者宜將１３０元設為最終防線，若果失守此位需盡快離場。



＊中石油領漲藍籌股＊



三桶油造好。中石油（００８５７）為表現最佳藍籌股，收市升４﹒４１％，報４﹒５元，

該股成交約３﹒５０億股，涉資１５﹒６６億元，盤中高見４﹒５２元，最低見４﹒３元；中石

化（００３８６）升４﹒２２％，報４﹒６９元；中海油（００８８３）升３﹒３４％，報

１２﹒３８元。

內地經濟復常，市場憧憬原油需求強勁。此外，有業界預料美國頁岩油產能將在５、６年後

見頂，加上沙特阿拉伯調高銷往亞洲和歐洲原油價格，刺激國際油價連升５日，相信是石油股連

日上升的主要原因。



＊中海油可候至５０天線吸納＊



雖然石油股走勢強勁，但與中資電訊股一樣，三桶油股價升勢過急。今年１月至今中石化、

中石油及中海油升幅分別為逾２４％、逾２５％及逾２２％，中石化及中石油的９日和９周

ＲＳＩ均為嚴重超買。當然，三桶油目前在日線圖上都呈均線多頭的利好形態，成交額更不斷增

加，但始終連日來累積不少升幅，現時高追的風險較大。

部署方面，中海油的預期周率有１０厘，相對中石化及中石油為高，可作中長線部署。無貨

者可候至５０天線（目前為１０﹒９元）吸納，該處亦是１月尾至３月初的橫行區底部，估計支

持力較強，目標為上市高位１３﹒４５元，失守１００天線（目前為１０﹒４５元）則止蝕。

（ｅｒ）

