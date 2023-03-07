【外圍經濟】澳洲加息２５個基點至３﹒６厘，料仍會收緊貨幣政策

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二（７日）加息２５個基點，將利率上調至３﹒６厘

，為２０１２年５月以來最高。

澳洲自去年４月以來累積加息１０次，加幅達３５０個基點。央行聲明稱，月度ＣＰＩ數據

表明通脹已經見頂，但央行仍將控制通脹視為首要目標，預計仍需進一步收緊貨幣政策，以確保

通脹回到目標水平。（ｊｆ）

