【外圍經濟】末日博士：發達國家通脹高企，全球經濟面臨硬著陸

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二（７日）連續第１０個月加息之際，「末日博士」
魯比尼在當地一個商業會議上再發警告，指發達國家通脹居高不下，致各國央行全力推行緊縮政
策，全球經濟面臨「硬著陸」的風險。
魯比尼在澳洲金融評論（ＡＦＲ）舉辦的商業峰會上表示，為求通脹回到目標水平，各國央
行不得不將利率提高到遠超最初預期的水平。而俄烏戰爭惡化，以及中國在疫後恢復增長等因素
，將進一步助長通脹。（ｊｆ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交
|FOCUS07/03/2023
【FOCUS】中國出口續縮水 亮點與暗湧同在
|香港要聞07/03/2023
【蔡天鳳案】 前夫女友人涉嫌協助罪犯於內地被捕 今日移交至香港警方
|財經熱話07/03/2023
【復常炒Ｄ乜】憧憬內地經濟加快油價五連升 三桶油齊破頂高位仍值博？
|香港要聞07/03/2023
運輸署長:當局正檢討司機體檢安排，今次不會不了了之
|財經熱話07/03/2023
【績後部署】攜程今年內地業務料增長強勁 或能刺激股價刷新年內高位？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰