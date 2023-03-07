【外圍經濟】末日博士：發達國家通脹高企，全球經濟面臨硬著陸

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二（７日）連續第１０個月加息之際，「末日博士」

魯比尼在當地一個商業會議上再發警告，指發達國家通脹居高不下，致各國央行全力推行緊縮政

策，全球經濟面臨「硬著陸」的風險。

魯比尼在澳洲金融評論（ＡＦＲ）舉辦的商業峰會上表示，為求通脹回到目標水平，各國央

行不得不將利率提高到遠超最初預期的水平。而俄烏戰爭惡化，以及中國在疫後恢復增長等因素

，將進一步助長通脹。（ｊｆ）

