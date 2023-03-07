《台股攻略－黃振宇》電子及金融股回穩，台股續創９個月收市新高

《台股攻略》美聯儲主席鮑威爾將赴國會發表聽證演說前夕，大市觀望氣氛濃厚，台股加權

指數今日（７日）早段走勢震盪，隨著電子及金融股回穩，指數最多升１１６點，加上儲能概念

股及工具機械等概念股獲捧，指數最終收１５８５７點，升９４點，續創近９個月收市新高，成

交金額為２３００﹒７８億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入９３﹒５４億元。

電子權值股方面，台積電早段走勢震盪，幸獲買盤進駐，推升股價倒升０﹒６％，收５２４

元；鴻海、日月光投控及聯詠均升１％至２％；大立光則跌０﹒４％，收２４４０元。金融股普

通靠穩，國泰金升０﹒３％，中信金升０﹒４％，群益期、國票金及群益證升超過２％，華票、

統一證、台中銀及京城銀均升超過１％。再生能源及智慧電網概念股成市場焦點，台達電近年積

極布局電動車及儲能市場，今日股價收３０１﹒５元，升近４％，站上３００元關口；東元漲停

，華城、士電、中興電及亞力均升１﹒６％至５％。此外，華新吼準離岸風電第三階段，開發海

底電纜商機，２月收入創同期新高，更獲納入台灣５０指數成分股，其股價升超過６％，收

５３﹒８元，並帶動電器電纜大廠大亞升３﹒６％；同樣擁有離岸風電商機的世紀鋼、春雨及中

鼎均升１％至４％。由於近期台灣舉行２０２３年台北國際工具機展，產業將迎來第二季傳統旺

季，工具機械概念股吸引資金追捧，程泰漲停，福裕升近３％，亞崴升２﹒４％，東台升

１﹒２％，協易機升０﹒４％。直得及全球傳動等傳動元件廠均升近３％。

雖然近來台股穩步創高，惟加息政策、俄烏戰爭及中美關係仍存在變數，投資者宜選股不選

市，保持審慎。投資方面，除留意前景較好的大型電子權值股外，亦可關注近來走勢較強的新能

源汽車及儲能概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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