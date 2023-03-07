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即市新聞

07/03/2023 10:25

《窩輪豪情－梁業豪》教你如何斷定好友大戶下個進攻目標

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油
（００８８３）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選周大福（０１９２９）、永利澳門（０１１２８）與ＥＳＲ（０１８２１）。
　　經歷過早前的升浪後，不少恒指熊證已被殺掉；但由於恒指牛證重貨區現位於２００００－
２００９９，距離恒指現水平甚遠，相信淡友大戶不會貿然向該目標進攻。相反，恒指熊證重貨
區現位於２１０００－２１０９９，好友大戶經過一個交易日休息後，只要略為增強攻勢，便可
成功往上殺倉。假設恒指被推高至２１０９９，將合共有８９隻恒指熊證被強制性收回，產生
２０３９張恒指期貨好倉的殺傷力。大家宜特別留意收回價區域２１４００－２１４９９與
２１６００－２１６９９的總街貨量變化，斷定好友大戶的下個進攻目標所在，以便修訂持有恒
指牛證圖利的策略。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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