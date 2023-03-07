《窩輪豪情－梁業豪》教你如何斷定好友大戶下個進攻目標

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中海油

（００８８３）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選周大福（０１９２９）、永利澳門（０１１２８）與ＥＳＲ（０１８２１）。

經歷過早前的升浪後，不少恒指熊證已被殺掉；但由於恒指牛證重貨區現位於２００００－

２００９９，距離恒指現水平甚遠，相信淡友大戶不會貿然向該目標進攻。相反，恒指熊證重貨

區現位於２１０００－２１０９９，好友大戶經過一個交易日休息後，只要略為增強攻勢，便可

成功往上殺倉。假設恒指被推高至２１０９９，將合共有８９隻恒指熊證被強制性收回，產生

２０３９張恒指期貨好倉的殺傷力。大家宜特別留意收回價區域２１４００－２１４９９與

２１６００－２１６９９的總街貨量變化，斷定好友大戶的下個進攻目標所在，以便修訂持有恒

指牛證圖利的策略。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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