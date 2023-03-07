【虛幣世界】Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ資本問題惹關注，比特幣橫行

《經濟通通訊社７日專訊》專注於虛幣存款業務的銀門資本（Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ
Ｃａｐｉｔａｌ）早前宣布，由於公司面臨「資本不足」問題，正評估公司維持業務能力。市場
憂慮銀門資本倒閉將引起新一波跌浪，資料顯示上周四起有約７８００萬比特幣好倉突然結算，
比特幣近期走勢維持橫盤。
外匯做市商Ｏａｎｄａ高級市場分析師愛德華莫亞表示，當越多風險資產結算離場時，亦越
多好倉同時入場，似乎是防止市場崩潰；數字資產投資公司Ａｒｃａ首席投資官Ｊｅｆｆ
Ｄｏｒｍａｎ寫道，最近幾天加密貨幣市場的穩定性，表明上周四晚些時候的價格下跌可能只是
一個賣家（或一小群賣家），而不是而不是整個市場的恐慌。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２４０９﹒８１元（美元．下同），升０﹒０１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５６４﹒３０元，跌０﹒０１％；艾達幣報
０﹒３３００元，跌０﹒１８％；瑞波幣報０﹒３６８６元，跌０﹒２７％。（ｕｌ）
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