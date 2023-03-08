《財自密碼－金水》復銳醫療量價齊升，分分鐘可以殺出條血路！

《財自密碼》呢個專欄第一次同大家見面，都係講解下自己個人心得，跟唔跟就隨你啦，畢

竟唔係個個人都可以「財自」。

炒股好講個人風格，有人鍾意炒「時節」，有人鍾意二仔底死跟，我金水就取其「中庸之道

」，因為「股」仔有其性格，有時乾柴烈火，有時溫柔似水；另外我本人有研究開風水命理，想

嘗試下用嚟搵食，亦都測試下自己功力！

留意開堪輿學都應該有聽過咩係「三元九運」，個個都講九運２０２４年就快到要小心，但

三元九運其實係同星體運轉有關，而「轉運」某程度同火星木星「大合相」時間接近，如果睇返

上次大合相係２０２０年１２月已經進入，確實，２０２０年之後個世界又再唔同晒，九運即「

九紫離火」，講緊係科技、娛樂、能源，呢幾年唔係元宇宙就係ＣｈａｔＧＰＴ，娛樂又有

Ｍｉｒｒｏｒ帶起，所以九運早三年前已經入咗。

科技股因為加息關係好似沉寂咗一排，但金水我覺得，大科技仲係平穩增長中，但小科技已

經炒到起飛，講緊係隻復銳醫療科技（０１６９６），主要炒內地復常，醫美科技有一定需求；

重點係，呢隻已經突破大圓底頸線，有成交支持，係上升軌，分分鐘炒高一倍唔係無可能！所以

今次個倉先狠狠入佢十幾二十手玩玩先！

另一隻重點關注就係海底撈（０６８６２），對比起佢嘅歷史高位，目前市值都係偏低，留

意到條十天線蠢蠢欲動，應該預備突破，可以一戰！

呢個月係乙卯月，屬木，純粹賭下紙業股會唔會突然炒起，隻理文造紙（０２３１４）算係

有小小波幅又有成交，入呢隻純粹賭運氣，可跟可唔跟。

大市方面，恒指呢期都係腦交戰狀態，買牛熊其實幾易賭，買輪就應該無咩肉食，所以對呢

類槓桿產品暫時保留實力，繼續觀望。美國嚟緊兩次議息都應該繼續加息，對港股整體而言無太

誘因令資金入市，都係炒股好好多！



百萬倉位如下（截至２０２３年３月７日收市）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



持有股份 持有股數 買入價 賣出價 市值

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

復銳醫療科技（１６９６） ８０００股 ＄１５﹒８ ＄１２６４００

海底撈（６８６２） １００００股 ＄２３﹒６ ＄２３６０００

理文造紙（２３１４） １００００股 ＄３﹒６１ ＄３６１００

總持貨 ＄３９８５００

餘下現金 ＄６０１５００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

