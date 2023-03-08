《財自密碼－金水》復銳醫療量價齊升，分分鐘可以殺出條血路！

《財自密碼》呢個專欄第一次同大家見面，都係講解下自己個人心得，跟唔跟就隨你啦，畢
竟唔係個個人都可以「財自」。
炒股好講個人風格，有人鍾意炒「時節」，有人鍾意二仔底死跟，我金水就取其「中庸之道
」，因為「股」仔有其性格，有時乾柴烈火，有時溫柔似水；另外我本人有研究開風水命理，想
嘗試下用嚟搵食，亦都測試下自己功力！
留意開堪輿學都應該有聽過咩係「三元九運」，個個都講九運２０２４年就快到要小心，但
三元九運其實係同星體運轉有關，而「轉運」某程度同火星木星「大合相」時間接近，如果睇返
上次大合相係２０２０年１２月已經進入，確實，２０２０年之後個世界又再唔同晒，九運即「
九紫離火」，講緊係科技、娛樂、能源，呢幾年唔係元宇宙就係ＣｈａｔＧＰＴ，娛樂又有
Ｍｉｒｒｏｒ帶起，所以九運早三年前已經入咗。
科技股因為加息關係好似沉寂咗一排，但金水我覺得，大科技仲係平穩增長中，但小科技已
經炒到起飛，講緊係隻復銳醫療科技（０１６９６），主要炒內地復常，醫美科技有一定需求；
重點係，呢隻已經突破大圓底頸線，有成交支持，係上升軌，分分鐘炒高一倍唔係無可能！所以
今次個倉先狠狠入佢十幾二十手玩玩先！
另一隻重點關注就係海底撈（０６８６２），對比起佢嘅歷史高位，目前市值都係偏低，留
意到條十天線蠢蠢欲動，應該預備突破，可以一戰！
呢個月係乙卯月，屬木，純粹賭下紙業股會唔會突然炒起，隻理文造紙（０２３１４）算係
有小小波幅又有成交，入呢隻純粹賭運氣，可跟可唔跟。
大市方面，恒指呢期都係腦交戰狀態，買牛熊其實幾易賭，買輪就應該無咩肉食，所以對呢
類槓桿產品暫時保留實力，繼續觀望。美國嚟緊兩次議息都應該繼續加息，對港股整體而言無太
誘因令資金入市，都係炒股好好多！
百萬倉位如下（截至２０２３年３月７日收市）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
持有股份 持有股數 買入價 賣出價 市值
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
復銳醫療科技（１６９６） ８０００股 ＄１５﹒８ ＄１２６４００
海底撈（６８６２） １００００股 ＄２３﹒６ ＄２３６０００
理文造紙（２３１４） １００００股 ＄３﹒６１ ＄３６１００
總持貨 ＄３９８５００
餘下現金 ＄６０１５００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇