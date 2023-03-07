《談國論企－黎偉成》科技自立自強有效應對外部打壓

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２３年３月５日發表的《政府工作報告２０２３年

》，指出要「推進科技自立自強，緊緊依靠創新提升實體經濟發展水平，不斷培育壯大發展新動

能，有效應對外部打壓遏制」，乃過去５年的發展政策和成果；此策當然適用於新一任總理的未

來５年工作能夠「加快建設現代化產業體系」，更加強化和壯大經濟社會今後的發展及效益，特

別是更能有效應對外部打壓遏制。



＊保原則提要求力壓美國為主外部打壓＊



要留意，《政府工作報告２０２３年》乃李克強完成其第二任國務院總理之表，按憲法是不

能再任，是故此一報告用了十分大篇幅談論「五年來」的工作及相關的成果，只是輕輕提及

２０２３年的８個工作任務和要求，讓新一任總理多作思考、制定政策策略，部署今後的發展政

策和做法，乃相當合理之舉，且證實為開明、有自信的政策。

由是《政府工作報告》所提的２０２３年的８項工作任務和要求，所表的其中重點項目「加

快建設現代化產業體系」，基本屬有高效現代化產業投資和建設承前而續後之原則政策，具高度

的客觀性和包容性。要加快建設現代化產業體系，有好幾個方面，而最重要的是要（Ｉ）「圍繞

製造業重點產業鏈，集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關」，言簡而意重，乃因所指的是「

關鍵核心技術攻關」，要「集中優質資料合力推進」。

此因美國拜登政府要完完全全圍堵封殺中國，特別是在科技上，要全面的「禁制」與製造業

商品相關的任何芯片，狠狠的扼殺中國所有民用的商品，是為《政府工作報告》要製造業重點產

業鏈要攻堅關鍵核心技術。此策甚是，亦相信肯定達標，理由為中國在研發和完成超高要求的航

天航空技術，均取得有成效的重大成功，當會使美國對華之「懷恨」更深，但中國要發展和提升

經濟社會的素質，你美國佬不高興就由你美國佬不謀思進而不高興，要「集中力量」攻堅包括芯

片在內的關鍵核心技術，有什麼不可？

據聞，中國在芯片的研發生產設備和機械，開始走進「量子」方式，不再是「陰毒王」拜登

要聯同「盟友」全面「封殺」售華之「光刻機」，故你拜登對華所封殺的是「光刻機」之「效」

，又如之何！



＊集中力量攻堅關鍵核心力量穩快經濟發展＊



《政府工作報告》在推進科技自立自強，緊緊依靠創新提升實體經濟發展水平，要求還有

（ＩＩ）加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。（ＩＩＩ）加快傳統產業和中小企

業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平。（ＩＶ）加快前沿技術研發和應用推廣

。（Ｖ）完善現代物流體系。（ＶＩ）大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟

發展。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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