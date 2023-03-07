恒指升幅擴至逾３００點，三桶油造好，中海油、中石油升逾４％

《經濟通通訊社７日專訊》恒指升幅擴大至逾３００點，現報２０９５１，升３４８點或升

１﹒６９％，主板成交３７２﹒４１億元。國企指數報７０７５，升１３７點或升１﹒９８％。

恒生科技指數報４２３５，升５８點或升１﹒４０％。

三桶油造好。中海油（００８８３）現價升４﹒６７％，報１２﹒５４元，該股成交約

９７９４萬股，涉資１２﹒１６億元，盤中高見１２﹒６８元，最低見１１﹒９６元，暫為表現

最佳藍籌。中石化（００３８６）升４﹒４４％，報４﹒７元；中石油（００８５７）升

４﹒１８％，報４﹒４９元。

科技股方面，阿里（０９９８８）升４﹒４７％，報９１﹒１５元；騰訊（００７００）、

小米（０１８１０）升逾１％；京東集團（０９６１８）升２﹒１４％，報１９１﹒３元。汽車

股方面，吉利（００１７５）升４﹒１５％，報１１﹒０４元；小鵬（０９８６８）逆市跌

１﹒５９％，報３７﹒１元。

即月期指新報２１００７，升３９０點，高水５５點。即月國指期貨報７１０２，升１５０

點，高水２７點。即月科指期貨新報４２５５，升６８點，高水１９點。

上證綜合指數報３３４０，升１８點或升０﹒５５％，成交１４７０﹒７７億元人民幣。深

證成份指數報１１７９５，跌４６點或跌０﹒４０％，成交７０４﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １２﹒５４元 升４﹒６７％

中石化（００３８６） ４﹒７元 升４﹒４４％

中石油（００８５７） ４﹒４９元 升４﹒１８％



阿里（０９９８８） ９１﹒１５元 升４﹒４７％

騰訊（００７００） ３６７﹒２元 升１﹒１６％

小米（０１８１０） １２﹒７２元 升１﹒７６％

京東集團（０９６１８） １９１﹒３元 升２﹒１４％



吉利汽車（００１７５） １１﹒０４元 升４﹒１５％

比亞迪（０１２１１） ２２９﹒８元 升１﹒３２％

小鵬汽車（０９８６８） ３７﹒１元 跌１﹒５９％



港交所（００３８８） ３４８元 升２﹒４１％

友邦（０１２９９） ８８﹒１５元 升１﹒７３％

招行（０３９６８） ４３﹒６５元 升２﹒８３％

申洲國際（０２３１３） ９１﹒２元 升３﹒３４％

潤啤（００２９１） ６３﹒８５元 升２﹒８２％

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（ｅｒ）

