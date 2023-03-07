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07/03/2023 11:25

《異動股》中海油曾升逾５％創近１２年新高，Ａ股創上市新高

　　《經濟通通訊社７日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升４﹒１７％，報１２﹒４８元
，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１３﹒２５％。該股成交約１﹒５８億股，涉資
１９﹒７０億元。盤中曾升逾５％，高見１２﹒６８元，創
２０１１年４月以來新高。
　　Ａ股（滬：６００９３８）現價１８﹒４２元人民幣，升１﹒２２元人民幣，或升
７﹒０９％，成交２１﹒７６億元人民幣，涉及１﹒１９億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
６８﹒１％。盤中高見１８﹒９２人民幣創上市新高兼觸漲停。
　
＊油價破百天線＊
　
　　由於業界人士預料美國頁岩油產能將在５、６年後見頂，原油價格突破１００日移動均線。
紐約期油漲７８美仙，報每桶８０﹒４６美元。布蘭特期油上漲３５美仙，報每桶８６﹒１８美
元。不過分析指，中國最新的經濟成長目標低於經濟學家的預期，給原油價格帶來壓力。
　　油股強勢驚人；中石油（００８５７）升２﹒５５％，報４﹒４２元，以現價計，該股暫連
升５日，累計升幅９﹒９５％；中石化（００３８６）升３﹒３３％，報４﹒６５元，以現價計
，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒９６％。
　　現時，恒生指數報２０７０４，升１０１點或升０﹒４９％，主板成交５９４﹒０７億元。
國企指數報６９８０，升４２點或升０﹒６２％。恒生科技指數報４１６７，跌１０點或跌
０﹒２４％。
　　即月期指新報２０７２７，升１１０點，高水２３點。即月國指期貨報６９９６，升４４點
，高水１６點。即月科指期貨新報４１７７，跌１０點，高水２８點。
　　上證綜合指數報３３２３，升１點或升０﹒０４％，成交２２４１﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７３８，跌１０４點或跌０﹒８８％，成交２５８４﹒７１億元人民幣

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　１２﹒４８元　升４﹒１７％
　　中石油（００８５７）　　４﹒４２元　升２﹒５５％
　　中石化（００３８６）　　４﹒６５元　升３﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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