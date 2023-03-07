《異動股》中海油曾升逾５％創近１２年新高，Ａ股創上市新高

《經濟通通訊社７日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升４﹒１７％，報１２﹒４８元

，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１３﹒２５％。該股成交約１﹒５８億股，涉資

１９﹒７０億元。盤中曾升逾５％，高見１２﹒６８元，創

２０１１年４月以來新高。

Ａ股（滬：６００９３８）現價１８﹒４２元人民幣，升１﹒２２元人民幣，或升

７﹒０９％，成交２１﹒７６億元人民幣，涉及１﹒１９億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

６８﹒１％。盤中高見１８﹒９２人民幣創上市新高兼觸漲停。



＊油價破百天線＊



由於業界人士預料美國頁岩油產能將在５、６年後見頂，原油價格突破１００日移動均線。

紐約期油漲７８美仙，報每桶８０﹒４６美元。布蘭特期油上漲３５美仙，報每桶８６﹒１８美

元。不過分析指，中國最新的經濟成長目標低於經濟學家的預期，給原油價格帶來壓力。

油股強勢驚人；中石油（００８５７）升２﹒５５％，報４﹒４２元，以現價計，該股暫連

升５日，累計升幅９﹒９５％；中石化（００３８６）升３﹒３３％，報４﹒６５元，以現價計

，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒９６％。

現時，恒生指數報２０７０４，升１０１點或升０﹒４９％，主板成交５９４﹒０７億元。

國企指數報６９８０，升４２點或升０﹒６２％。恒生科技指數報４１６７，跌１０點或跌

０﹒２４％。

即月期指新報２０７２７，升１１０點，高水２３點。即月國指期貨報６９９６，升４４點

，高水１６點。即月科指期貨新報４１７７，跌１０點，高水２８點。

上證綜合指數報３３２３，升１點或升０﹒０４％，成交２２４１﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１１７３８，跌１０４點或跌０﹒８８％，成交２５８４﹒７１億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中海油（００８８３） １２﹒４８元 升４﹒１７％

中石油（００８５７） ４﹒４２元 升２﹒５５％

中石化（００３８６） ４﹒６５元 升３﹒３３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

