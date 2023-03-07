《中概異動》美團跌４％，錄得逾３億資金淨賣出，恒指倒跌逾百點

《經濟通通訊社７日專訊》部分科技股午後跌幅擴大，美團（０３６９０）現價跌

４﹒０６％，報１３７﹒１元，該股成交約２０４８萬股，涉資２８﹒７０億元，盤中高見

１４４元，最低見１３５﹒７元；騰訊（００７００）跌１﹒６％，報３５７﹒２元；京東集團

（０９６１８）跌１﹒２８％，報１８４﹒９元；快手（０１０２４）跌３﹒４７％，報

５５﹒６元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，目前美團的主動買沽比率為４３：５７，錄得３﹒５４億

元資金淨流出。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額７６２９萬元，加權平均成

交價１４０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１﹒０２８億元，

加權平均成交價１４０﹒２９９元。

據《經濟通通訊社》駐京記者黃燕明報道，國家主席習近平６日看望參加全國政協會議的民

建、工商聯界委員，並參加聯組會。他在聽取委員的意見後發表講話，習近平強調，黨中央始終

把民營企業和民營企業家當作自己人。要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，

增強信心、輕裝上陣、大膽發展，實現民營經濟健康發展、高質量發展。

另據《華爾街日報》引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，

預計將在全國人大會議期間審議批准成立有關機構。

現時，恒生指數報２０４５７，跌１４５點或跌０﹒７１％，主板成交９３６﹒３４億元。

國企指數報６８８６，跌５１點或跌０﹒７４％。恒生科技指數報４１０５，跌７２點或跌

１﹒７３％。

即月期指新報２０４９２，跌１２５點，高水３５點。即月國指期貨報６９０８，跌４４點

，高水２２點。即月科指期貨新報４１２１，跌６６點，高水１６點。

上證綜合指數報３２９３，跌２８點或跌０﹒８５％，成交３５１６﹒０６億元人民幣。深

證成份指數報１１６４４，跌１９８點或跌１﹒６７％，成交１７５５﹒２８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １３７﹒１元 跌４﹒０６％

騰訊（００７００） ３５７﹒２元 跌１﹒６％

阿里（０９９８８） ８８﹒４元 升１﹒３２％

京東集團（０９６１８） １８４﹒９元 跌１﹒２８％

小米（０１８１０） １２﹒４２元 跌０﹒６４％

快手（０１０２４） ５５﹒６元 跌３﹒４７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １６２﹒５元 跌６﹒２３％

百度（０９８８８） １４３﹒４元 跌２﹒７８％

網易（０９９９９） １３５﹒５元 升０﹒０７％

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（ｅｒ）

