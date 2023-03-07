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07/03/2023 14:19

《中概異動》美團跌４％，錄得逾３億資金淨賣出，恒指倒跌逾百點

　　《經濟通通訊社７日專訊》部分科技股午後跌幅擴大，美團（０３６９０）現價跌
４﹒０６％，報１３７﹒１元，該股成交約２０４８萬股，涉資２８﹒７０億元，盤中高見
１４４元，最低見１３５﹒７元；騰訊（００７００）跌１﹒６％，報３５７﹒２元；京東集團
（０９６１８）跌１﹒２８％，報１８４﹒９元；快手（０１０２４）跌３﹒４７％，報
５５﹒６元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，目前美團的主動買沽比率為４３：５７，錄得３﹒５４億
元資金淨流出。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額７６２９萬元，加權平均成
交價１４０﹒０８５元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１﹒０２８億元，
加權平均成交價１４０﹒２９９元。
　　據《經濟通通訊社》駐京記者黃燕明報道，國家主席習近平６日看望參加全國政協會議的民
建、工商聯界委員，並參加聯組會。他在聽取委員的意見後發表講話，習近平強調，黨中央始終
把民營企業和民營企業家當作自己人。要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，
增強信心、輕裝上陣、大膽發展，實現民營經濟健康發展、高質量發展。
　　另據《華爾街日報》引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，
預計將在全國人大會議期間審議批准成立有關機構。
　　現時，恒生指數報２０４５７，跌１４５點或跌０﹒７１％，主板成交９３６﹒３４億元。
國企指數報６８８６，跌５１點或跌０﹒７４％。恒生科技指數報４１０５，跌７２點或跌
１﹒７３％。
　　即月期指新報２０４９２，跌１２５點，高水３５點。即月國指期貨報６９０８，跌４４點
，高水２２點。即月科指期貨新報４１２１，跌６６點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３２９３，跌２８點或跌０﹒８５％，成交３５１６﹒０６億元人民幣。深
證成份指數報１１６４４，跌１９８點或跌１﹒６７％，成交１７５５﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１３７﹒１元　跌４﹒０６％
　　騰訊（００７００）　　　３５７﹒２元　　跌１﹒６％
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒４元　升１﹒３２％
　　京東集團（０９６１８）　１８４﹒９元　跌１﹒２８％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒４２元　跌０﹒６４％
　　快手（０１０２４）　　　　５５﹒６元　跌３﹒４７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１６２﹒５元　跌６﹒２３％
　　百度（０９８８８）　　　１４３﹒４元　跌２﹒７８％
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒５元　升０﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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