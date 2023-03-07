【兩會焦點】外長秦剛兩會首場記者會：反對脫勾斷鏈及單邊制裁

《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日上午在梅地亞中心多

功能廳舉行記者會，外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

對於今年中國外交、元首外交的重點和亮點，秦剛表示，國內新冠疫情形勢好轉，中外交往

有序恢復，中國外交按下「加速鍵」。將以元首外交為引領，特別是全力辦好首次「中國＋中亞

五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。



＊堅決反對一切形式霸權主義和強權政治＊



秦剛指出，將以開放發展為目標，服務國內高質量發展和高水平對外開放，反對「脫勾斷鏈

」，反對單邊制裁，維護開放包容的世界經濟，以中國新發展為世界提供新機遇。

此外，將以維護核心利益為使命，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰

思維、陣營對抗和遏制打壓，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。



＊外長秦剛兩會首亮相＊



這是秦剛於去年底獲任命為外交部長後首次出席全國兩會記者會。外交部發言人華春瑩作為

主持人亦出席會議。

出生於１９６６年３月的秦剛是二十屆中央委員，曾任外交部新聞司司長、外交部發言人，

外交部禮賓司司長，外交部部長助理等職，於２０１８年任外交部副部長，３年後任中國駐美國

大使。去年１２月３０日，十三屆全國人大常委會第三十八次會議決定免去王毅兼任的外交部部

長職務，任命秦剛為外交部部長。

