【兩會焦點】秦剛讀憲法回應台灣問題：處理不好，中美亦地動山搖

《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》全國人大今日上午舉行記者會，外交部長秦剛回答

中外記者提問。被問到有關台灣問題時，秦剛特別拿出一本紅色外皮的《中華人民共和國憲法》

向記者展示，並讀出《憲法》序言中兩句話：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完

成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」



＊台灣問題處理不好，中美關係地動山搖＊



秦剛特別向美國喊話，稱解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。最近美國

高官聲稱台灣問題不是中國內政，對此堅決反對並保持高度警惕。

秦剛表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係

第一條不可跨越的紅線。台灣問題之所以產生，美國負有不可推卸的責任。之所以同美國談台灣

問題，是要求美方不要干涉中國內政。

「台獨」分裂與台海和平穩定水火不容。台海和平穩定的真實威脅是「台獨」分裂勢力，定

海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報。台灣問題處理不好，中美關係地動山

搖。



＊回答台灣問題時提及俄烏戰爭＊



秦剛並在回答台灣問題時提及俄烏戰爭，提問為甚麼美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領

土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整；為甚麼一邊要求中國不向俄羅斯

提供武器，一邊卻長期違反《八一七公報》向台灣售武；為甚麼一邊維護地區和平穩定，一邊卻

暗地裏制定了所謂摧毀台灣計劃。

