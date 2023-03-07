《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》全國人大今日上午舉行記者會，外交部長秦剛回答
中外記者提問。對於中日關係，秦剛表示，日本軍國主義曾給中華民族造成了深重傷害，至今隱
隱作痛，中國人民不會忘記，日方也不應忘記，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯
。中方始終以善意對待日本，希望兩國睦鄰友好，但如果日方有些人不想以鄰為伴，而是要以鄰
為壑，甚至要參與遏制中國的新冷戰，那麼中日兩國之間就是舊傷未愈，又添新痛。
07/03/2023 12:01
【兩會焦點】秦剛：日本若參與遏制中國新冷戰，是舊傷未愈添新痛
《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》全國人大今日上午舉行記者會，外交部長秦剛回答
中外記者提問。對於中日關係，秦剛表示，日本軍國主義曾給中華民族造成了深重傷害，至今隱
隱作痛，中國人民不會忘記，日方也不應忘記，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯
。中方始終以善意對待日本，希望兩國睦鄰友好，但如果日方有些人不想以鄰為伴，而是要以鄰
為壑，甚至要參與遏制中國的新冷戰，那麼中日兩國之間就是舊傷未愈，又添新痛。
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