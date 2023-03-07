【兩會焦點】秦剛否認向俄烏戰爭提供武器，重申中方勸和促談

《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》全國人大今日７日上午舉行記者會，外交部長秦剛

回答中外記者提問。談及俄烏問題，秦剛稱，中國既不是危機的製造者，又不是危機的當事方，

也沒有向衝突的任何一方提供武器。「憑什麼向中國甩鍋推責，甚至制裁、威脅？我們絕不接受

！」

秦剛指，前幾日發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件核心是勸和促談。但遺

憾似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。

秦剛表示，烏克蘭危機本是一場可以避免的悲劇，當前烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火

止戰，恢復和平，走上政治解決的軌道，要麼火上澆油，擴大危機，拖入失控深淵。衝突、制裁

、施壓解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話，和談進程應盡快開啟，各方合理安全關

切都應得到尊重，找到實現歐洲長治久安之策。



＊冀歐洲經歷烏克蘭戰火磨難痛定思痛＊



至於中歐關係，秦剛指，中歐開展交往完全是基於彼此戰略利益獨立作出的選擇。中歐關係

不針對、不依附、也不受制於第三方。不管形勢如何發展，中方始終視歐盟為全面戰略夥伴，支

持歐洲一體化。希望歐洲經歷了烏克蘭戰火的磨難，痛定思痛，真正實現戰略自主、長治久安。

