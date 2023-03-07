【兩會解讀】瑞銀：消費房地產回穩促經濟回升，二季度達到最高點

《經濟通通訊社７日專訊》瑞銀投資首席中國經濟學家汪濤今日在電話會議上表示，今年政

府工作報告把經濟目標定在５％左右，符合瑞銀此前預期。她表示，今年ＧＤＰ增長主要依靠中

國經濟重啟後消費正常化，以及房地產企穩回升拉動。而基建投資要比去年弱，預計全年增幅從

去年的１１﹒５％放緩至６％左右，同時出口壓力也很大，因此５％是比較務實的目標。

瑞銀同時將今年中國ＧＤＰ增速預測從４﹒９％上調至５﹒４％。具體來看，一季度ＧＤＰ

料按年增長３％；二季度增幅達到７﹒５－８％，主要是因為去年二季度基數低、經濟重啟政策

發力，加上房地產也在春季迎來反彈，因此二季度經濟達到最高點。三、四季度復甦還在繼續，

但增速會放緩。



＊預計今年降準５０點子，不會降低政策利率＊



貨幣政策方面，瑞銀預計，今年人行將更多利用再貸款和其它貨幣工具確保流動性充裕，可

能會再降準５０個點子，不會降低ＭＬＦ或逆回購利率，但可能會推動銀行降低實際利率，引導

ＬＰＲ小幅降低１０個點子，為進一步下調房貸利率提供一定空間。

瑞銀又預計，今年信貸增速可能會反彈至１０％左右。房地產政策放鬆有望推動相關信貸企

穩改善，同時消費信貸也有望溫和復甦。企業債券發行可能在２０２２年走低之後有所反彈，政

府債券發行量也將增加。

人民幣兌美元年底升值到６﹒８，主要是美聯儲停止加息後，美國經濟下滑、收益率下降，

中美利差收窄，同時中國經濟向好，因此人民幣將小幅升值。（ｌｃ）

