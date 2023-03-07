《午市前瞻》電訊油股大比拼，中移動增派息有限，油股息高ＰＥ低

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報２０８５０，升２４６點或１﹒２％，主板成

交７００﹒１６億元。恒生中國企業指數報７０２６，升８９點或１﹒２８％。恒生科技指數報

４１９４，升１６點或０﹒４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及中國

海洋石油（００８８３）；阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒４元，升３﹒１５元或３﹒６１％，成交

３２﹒７８億元；騰訊控股收報３６３﹒６元，升０﹒６元或０﹒１７％，成交３２﹒２８億元

；中國海洋石油收報１２﹒５８元，升０﹒６元或５﹒０１％，成交２２﹒９３億元。國指三大

成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及中國海洋石油。科指三大成交股份依次為阿里巴巴

－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１４１﹒１元，跌１﹒８元或１﹒２６％，

成交１６﹒９１億元。



＊黃偉康：恒指上半年反覆上試兩萬五＊



港股觀望氣氛較濃，上午恒指曾急飆逾３００點，突破２１０００關，逾千張對應期指熊證

遭殺個措手不及，結果上午升逾２４０點收市。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊

社》表示，儘管目前觀望氣氛較濃，但認為港股不會就此轉跌。他指昨日兩會開幕所公布的經濟

增長預測只有５％，令市場稍為失望，因憧憬低基數效應下，市場預期會有６％至７％，故現時

市場對經濟前景有一定憂慮。

幸而市場仍維持觀望態度而非悲觀，因兩會期間將有更多新人事任命落實，憧憬新人事新作

風，同時國家主席習近平提及支持民企發展言論，以及會議提及鞏固香港國際金融中心地位，支

撐市場信心，支撐股市今日表現。

黃偉康指，恒指短線下跌空間不大，認為今趟調整已完結，維持今年上試２５０００目標，

但強調之後升幅未必會如去年１１月至今年１月的強勢狀態，將會於第一、二季內反覆向上。



＊內地發展６Ｇ，電訊股難增派息＊



國際油價連日造好，隔晚油價強勢突破百天線，刺激油股造好，三桶油佔據今早恒指升幅榜

首位置，中海油（００８８３）盤中升超過５％，高見１２﹒６８元，創近１２年新高，Ａ股創

上市新高更一度觸發漲停。

業績期間有資金開始部署高息股，為近期炒作電訊股及三桶油的其中一個原因。針對績前部

署收息策略，黃偉康較為傾向選擇油股。他以中移動（００９４１）為例，月線圖上於２０１５

年曾創８８高位，但２０１６年及２０１９年同樣於７５元便有阻力，認為現價再上升空間不大

。基本面方面，三大電訊股除中移動外，中電信（００７２８）及中聯通（００７６２）息率都

回落至６厘以下，加上市盈率都大約為１０倍，吸引力較低。

黃偉康又強調一點，內地未來一年以促進經濟發展為主力，早前三大電訊股的５Ｇ工程塵埃

落定，未有進一步大開支下可享較強勁現金流，變相派息比率亦能維持較高水平。但未來內地政

府勢將更進一步發展６Ｇ工程以促進發展，對於電訊股能否維持甚至加大派息比率有保留，認為

公司將來需要預留資金作發展，派息增長空間未必很大。



＊中石油走勢最落後＊



相對而言，油股於基本面上已比電訊股優勝，包括市盈率方面三桶油都比三大電訊股為低，

只有大約７倍，息率及預期息率都高於電訊股，最少的中石油（００８５７）亦有７至８厘以上

。另外，黃偉康提到，中海油的採油量增加有利其業績表現，加上地緣政治局勢反覆，認為油價

最少於８０美元水平會有支持，有利股價表現。

他又提到，雖然中海油於息率方面較有優勝，但月線圖走勢上已逼近歷史高位，再向上升機

會不多。相對而言，中石油走勢仍跑輸油價，相對較為落後，以財息兼收作考慮更為值博，故息

高的中海油及落後中石油同樣值得部署。（ｈｃ）

