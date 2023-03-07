【復常炒Ｄ乜】憧憬內地經濟加快，三桶油齊破頂高位仍值博？

《經濟通通訊社７日專訊》內地放鬆防疫，經濟復常，市場憧憬原油需求強勁，另業界人士

預料美國頁岩油產能將在５、６年後見頂，加上沙烏地阿拉伯調高銷往亞洲和歐洲的原油價格，

高盛料油價第四季將升至１００美元，刺激國際油價連升５日，紐約期油昨日收市升０﹒９８％

，每桶報７９﹒６８美元；倫敦布蘭特期油升０﹒４１％，每桶報８６﹒１８美元，是２月１６

日以來最高位。「三桶油」同樣連升５日，其中中海油（００８８３）今日再飆半成高見

１２﹒６８元，創２０１１年４月以來新高；中石化（００３８６）亦升近半成高見４﹒７５元

，創２０１８年１０月以來新高；中石油（００８５７）亦曾漲近半成高見４﹒５２元，創

２０１８年１１月以來新高。惟除中石油外，其餘兩隻油股都已升近或升越近期大行目標價，高

追要小心。



＊雪佛龍指油市緊張易受累供應中斷，沙特調高銷往亞歐原油售價＊



美國石油巨擘雪佛龍行政總裁沃思表示，石油市場和物流很緊張，容易受到任何意外供應中

斷影響，俄羅斯石油仍在進入市場，但成本不同，因輸送俄羅斯原油及燃料至未參與制裁國家導

致航程增加。石油交易商Ｇｕｎｖｏｒ行政總裁Ｔｏｒｂｊｏｒｎ Ｔｏｒｎｑｖｉｓｔ則稱，

隨著中國需求重返市場，下半年原油價格可能會上漲。

另外，最大原油出口國沙烏地阿拉伯國家石油公司（Ａｒａｍｃｏ）調高４月銷往亞洲的大

部分阿拉伯輕原油定價，每桶價格比指標性的杜拜╱阿曼原油價格溢價２﹒５美元，這是沙國連

續第二個月調高對其最大市場亞洲的售價。Ａｒａｍｃｏ並調高運往亞洲的重原油售價，每桶比

指標性基準油價溢價０﹒７５美元，銷往歐洲西北部和地中海地區的原油售價每桶也調高１﹒３

美元。Ａｒａｍｃｏ執行長納瑟表示看到市況扭轉，中國需求非常強勁，歐洲和美國也很不錯。



＊高盛：內地復常需求強勁兼庫存下降，油價第四季將升至１００美元＊



高盛大宗商品研究主管Ｊｅｆｆ Ｃｕｒｒｉｅ表示，中國復常將使全球閒置產能緊張。隨

著庫存下降、貨幣供應穩定，油價第四季將升至每桶１００美元。高盛又解釋，中國燃料需求強

勁回升，而其他產油國供應趨平，這將推動石油市場在今年下半年出現供應不足，導致石油輸出

國組織（ＯＰＥＣ）在６月會議上逆轉其減產決定。假設ＯＰＥＣ在下半年將日產量增加１００

萬桶，預計油價將在１２月前逐步升至每桶１００美元。如果ＯＰＥＣ維持產量政策不變，油價

可能會在１２月達到每桶１０７美元，並在之後繼續走高。

全球最大獨立石油交易商Ｖｉｔｏｌ Ｇｒｏｕｐ執行長Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｒｄｙ也指

，今年下半年油價可能達到每桶９０至１００美元區間，在供應受限情況下，今年全球石油需求

預計將比去年增加每日２２０萬桶，達到創紀錄水準。美國主要頁岩油運營商先鋒自然資源公司

同樣預計到今年底油價將達到１００美元。



＊ＩＥＡ：料今年全球石油消費量創新高，供應恐跟不上需求＊



國際能源總署（ＩＥＡ）亦預期，今年全球石油消費量將創下歷史新高，單是中國需求將達

每日１６００萬桶，印度及亞太地區其他國家也正消耗更多石油，另國際旅遊正逐步恢復，推動

空中交通對燃料使用，歐美對原油需求也有所回升。而受俄烏戰事、美國頁岩油增長放緩及生產

投資低迷影響，原油供應恐跟不上需求。

不過，摩通表示，除非重大地緣政治事件再次擾亂市場，否則布蘭特原油價格預計不會在

２０２３年達到每桶１００美元。俄羅斯原油產量預計將在６月恢復，而高油價將阻止美國回購

原油以補充戰略石油儲備。



＊瑞銀料油價次季升至９５美元，三桶油高股息低估值重申看好＊



此外，瑞銀近日發表報告，將今年布蘭特期油價格預測從每桶９５美元下調至每桶９０美元

，惟預計油價將在今年第二季反彈至９５美元，這主要是由於內地復常和俄羅斯產量下降；考慮

到高股息和低估值，對第二、三季的油價樂觀，以及疫情後煉油業務的基本面改善，重申今年看

好中國石油巨頭，微調「三桶油」目標價，中石油由５﹒８元升至５﹒９元，中石化由４﹒６元

降至４﹒５元，中海油由１３﹒１元降至１２﹒８元，均予「買入」評級。

花旗則將今明兩年布蘭特油價預測分別由８８和７５美元下調至８０和７２美元，而後年預

測為７０美元，因此對中石油及中石化２０２５財年盈利預測增加５５％至１００％，推動目標

價分別由４﹒３和３﹒４元上調至４﹒６和４元，仍分別維持「買入」及「中性」評級。

中海油半日升５﹒０１％收報１２﹒５８元，５日累升１４﹒１６％；中石化升４﹒８９％

報４﹒７２元，５日累升１７﹒７１％；中石油升３﹒９４％報４﹒４８元，５日累升

１１﹒４４％；中海油服（０２８８３）升３﹒８８％報９﹒１１元，５日累升８﹒４５％。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

