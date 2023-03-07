【企業盈喜】偉業（１５７０）料去年由虧轉盈，賺７００萬人民幣

《經濟通通訊社７日專訊》偉業控股（０１５７０）公布，預計截至２０２２年１２月３１

日止年度，錄得公司擁有人應佔溢利約７００萬元（人民幣．下同），而截至２０２１年１２月

３１日止年度則錄得虧損約１﹒２８億元。

有關預期增長主要歸因於去年集團物業開發分部收入有所增加，以及集團內部實施有效成本

管控措施，使行政費用得以減少。（ｈｐ）

