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07/03/2023 18:09

【企業盈喜】偉業（１５７０）料去年由虧轉盈，賺７００萬人民幣

　　《經濟通通訊社７日專訊》偉業控股（０１５７０）公布，預計截至２０２２年１２月３１
日止年度，錄得公司擁有人應佔溢利約７００萬元（人民幣．下同），而截至２０２１年１２月
３１日止年度則錄得虧損約１﹒２８億元。
　　有關預期增長主要歸因於去年集團物業開發分部收入有所增加，以及集團內部實施有效成本
管控措施，使行政費用得以減少。（ｈｐ）

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