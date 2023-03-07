《經濟通通訊社７日專訊》偉業控股（０１５７０）公布，預計截至２０２２年１２月３１
日止年度，錄得公司擁有人應佔溢利約７００萬元（人民幣．下同），而截至２０２１年１２月
３１日止年度則錄得虧損約１﹒２８億元。
有關預期增長主要歸因於去年集團物業開發分部收入有所增加，以及集團內部實施有效成本
管控措施，使行政費用得以減少。（ｈｐ）
07/03/2023 18:09
【企業盈喜】偉業（１５７０）料去年由虧轉盈，賺７００萬人民幣
《經濟通通訊社７日專訊》偉業控股（０１５７０）公布，預計截至２０２２年１２月３１
日止年度，錄得公司擁有人應佔溢利約７００萬元（人民幣．下同），而截至２０２１年１２月
３１日止年度則錄得虧損約１﹒２８億元。
有關預期增長主要歸因於去年集團物業開發分部收入有所增加，以及集團內部實施有效成本
管控措施，使行政費用得以減少。（ｈｐ）
|中國故事07/03/2023
《神州經脈》國務院大改革 設金融監管總局 內需不旺出口跌一成
|財經熱話07/03/2023
【復常炒D乜】內銀接力電訊股炒估值修復 建行工行獲高盛唱好可吸納？
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛談戰狼外交：豺狼當道時外交官須保家衛國
|專訪07/03/2023
【專訪】陶冬：全世界都在漲工資（有片）
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交
|FOCUS07/03/2023
【FOCUS】中國出口續縮水 亮點與暗湧同在
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰