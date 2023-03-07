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07/03/2023 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒８億元，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指高開３點，報２０６０６點。最高升４０２點報
２１００５點，最低跌２４４點報２０３５８點。恒指收報２０５３４點，跌６８點或
０﹒３３％。
　　北水全日淨流出７﹒８億元，上日淨流入２２﹒７３億元。北水淨買入最多的個股依次是騰
訊控股（００７００）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１２７７﹒１１億元增加１７﹒１％。其中港股通成交３７８﹒９億元，佔總成交
２９﹒７％。
　　騰訊控股跌１﹒６５％報３５７元，北水淨買入３﹒２億元；中國石油股份升４﹒４１％報
４﹒５元，北水淨買入３億元；中國海洋石油升３﹒３４％報１２﹒３８元，北水淨買入２﹒２
億元。
　　建設銀行升１﹒３９％報５﹒１元，北水淨賣出５﹒８億元；美團跌３﹒５％報１３７﹒９
元，北水淨賣出３﹒８億元；藥明生物跌２﹒７９％報５５﹒６５元，北水淨賣出２﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒２５
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　３﹒０５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒２３
　　香港航天科技　（０１７２５）　　　　　　０﹒６８
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－５﹒８１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒８５
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－２﹒１０
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－１﹒０４
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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