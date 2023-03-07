【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒８億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指高開３點，報２０６０６點。最高升４０２點報
２１００５點，最低跌２４４點報２０３５８點。恒指收報２０５３４點，跌６８點或
０﹒３３％。
北水全日淨流出７﹒８億元，上日淨流入２２﹒７３億元。北水淨買入最多的個股依次是騰
訊控股（００７００）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１２７７﹒１１億元增加１７﹒１％。其中港股通成交３７８﹒９億元，佔總成交
２９﹒７％。
騰訊控股跌１﹒６５％報３５７元，北水淨買入３﹒２億元；中國石油股份升４﹒４１％報
４﹒５元，北水淨買入３億元；中國海洋石油升３﹒３４％報１２﹒３８元，北水淨買入２﹒２
億元。
建設銀行升１﹒３９％報５﹒１元，北水淨賣出５﹒８億元；美團跌３﹒５％報１３７﹒９
元，北水淨賣出３﹒８億元；藥明生物跌２﹒７９％報５５﹒６５元，北水淨賣出２﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ３﹒２５
中國石油股份 （００８５７） ３﹒０５
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２３
香港航天科技 （０１７２５） ０﹒６８
香港交易所 （００３８８） ０﹒２１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －５﹒８１
美團 （０３６９０） －３﹒８５
藥明生物 （０２２６９） －２﹒１０
中國移動 （００９４１） －１﹒０４
中國神華 （０１０８８） －０﹒８５
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