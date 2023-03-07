《美元走勢－羅明立》美匯指數多次在１０５以上受阻

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒８２ １３６﹒１８ １３５﹒７６

歐元╱美元 １﹒０６８３ １﹒０６９３ １﹒０６７５

英鎊╱美元 １﹒２０４７７ １﹒２０４８ １﹒２０２１

美元╱瑞郎 ０﹒９２９４ ０﹒９３１５ ０﹒９２９３

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４９１

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《美元走勢》昨日（６日）歐美公布的經濟數據都不大理想，歐元區３月Ｓｅｎｔｉｘ投資

者信心指數跌至－１１﹒１。區內１月零售銷售按年跌２﹒３％，按月升０﹒３％，全部差過預

期。美國方面，１月耐用品訂單月率修正值維持於－４﹒５％，１月工廠訂單按月跌１﹒６％，

略好過預期。市場關注鮑威爾今晚在參議院出席聽證會時的發言，希望了解局方的貨幣政策是否

有新的訊息。現時市場認為３月加息０﹒２５％機率為四分之三，加息０﹒５％的機率為約四分

之一，匯市維持近期的波動範圍，無大變化。

面對通脹仍然遠離目標水平，聯儲局官員近期大多維持較強硬的立場，本周五（１０日）的

就業數據及下周的通脹數據將影響３月的加息結果。美匯指數多次在１０５以上受阻，現時再次

跌近近期低位１０４，亦是２０天平均線，看今次能否再次反彈。澳洲央行今日（７日）議息後

加息０﹒２５％，符合預期，央行表示通脹仍高但有緩和跡象，仍然需要進一步收緊。經濟方面

，未來幾年的經濟增長估計會低於趨勢水平。市場認為央行態度較為溫和，澳元跌穿０﹒６７，

可能要下試０﹒６６低位。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６５５ １﹒０５５０ １﹒０７０５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６７８０ ０﹒６６６０ ０﹒６８１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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