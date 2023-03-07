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07/03/2023 11:15

【兩會解讀】興業證券：５％增長目標更容易實現，料今年內需回復

　　《經濟通通訊社７日專訊》興業證券（０６０５８）首席經濟學家王涵出席研討會表示，今
年中央政府對經濟增長預期取態比較「實」，５％的目標看似弱於預期，但政府其他更可控的目
標如就業率、專項債等則更進取，反映中央希望訂立一個「更有可能完成」的整體目標；另外，
他預期中國今年經濟情況會是「外冷內熱」，出口疲弱但內需回復，尤其消費、服務業；房地產
復工，扭轉去年房地產拖累經濟的局面。
　　他又指，市場預期美國利率仍會上升，並於全年保持高位，高利率對美股市場及美國財政構
成下行壓力；中國央行則可能採取財政、貨幣雙寬政策。
　
＊中央政策重視數字經濟，港股看好出行消費等＊
　
　　興業證券首席全球策略師張憶東則預期，美股於今年第二、三季二次觸底，上半年美國製造
業進入收縮期，服務業下半年亦有機會收縮；中國經濟市場則溫和、健康復甦，人民幣向好，要
聚焦消費、房地產及製造業，尤其科技和先進製造業表現；產成品庫存加速下行，工業生產亦回
暖；預料數字經濟如ＡＩ、旅遊業、酒店餐飲等行業會回復景氣。
　　中央政策重視數字經濟，張憶東認為行業可能會有超預期發展。另外，投資Ａ股及港股較美
股有優勢，Ａ股當中看好旅遊景區、餐飲、傳媒等行業；港股則看好出行消費、品牌服飾等行業
。（ｈｐ）

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