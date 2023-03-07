【大灣區】曹景昌：看好佛山及廣州樓價，料４至５年內樓價升１倍

《經濟通通訊社７日專訊》景博行（香港）國際投資集團創辦人曹景昌出席傳媒午宴表示，

房地產在內需市場中仍然佔很大份額，是國內ＧＤＰ增長的動力。中央近年打擊炒風，但他認為

房地產仍有需求，內地政府亦積極改善住房，如容許市民提早取用公積金為首期等；政府可能會

先帶動需求，之後才後補防炒政策，如空置稅等。近年內房「爆雷」，他認為中央政府要「保交

樓」，會放鬆、容許地產商貸款融資，並需時３至５年處理。



＊料佛山及廣州樓價４、５年間可升一倍＊



他認為大灣區城市中，佛山和廣州的房地產值得關注，因其ＧＤＰ、人口及交通有所增長，

帶動需求，料兩個城市的樓價於４至５年間可升一倍。

另外，他亦提到在內地投資房地產時要注意住宅和公寓的分別，公寓土地產權期限只有４０

至５０年，如屬該公寓土地屬商業用地，則建築內有機會有商業活動，出入人等或較「雜」。另

外管理費、水電費等計算方式亦有機會與住宅不同。



＊看好附電動車充電設施的一線城市車位＊



曹景昌亦看好內地車位投資。截至２０２２年全國汽車保有量達４﹒１７億，較十年前的

２﹒３９億增長７４﹒５％；而中國有望在２０５０年全面禁售傳統燃油車，令國內特別一線城

市市民對車位，尤其附有電動車充電裝置的車位需要增加；有充電裝置的車位售價較沒有差電裝

置的高２０％。加上內地很多一線城市加強違泊執法，亦上調停車場車位的上限及錶位價格，他

特別看好位於一線城市市中心，及入伙率高住宅項目的車位市場。（ｈｐ）





