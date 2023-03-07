【香港要聞】高鐵香港段廣東省長途列車服務，車票今日開始預售

《經濟通通訊社７日專訊》高鐵香港段周六（１１日）起重啟廣東省的長途列車服務，涵蓋

肇慶東、汕頭、潮汕等１４個站點，車票今日開始預售。

根據中國鐵路１２３０６網站，當日共有３班由西九龍站出發前往潮汕的班次；前往肇慶東

則有１班。（ｒｈ）

