證監會上季盈餘按年升３２％，首九個月蝕約１﹒７５億

《經濟通通訊社７日專訊》證監會發表今年９月至１２月季報，季內收入為６﹒０４億元，

按年增加１２﹒９％。季內開支為５﹒０６億元，按年增加９﹒８％，截至今年９月３０日止季

度盈餘９８１４萬元，按年升３２％。截至今年１２月底止９個月虧損約１﹒７５億元，去年同

期盈餘３﹒７２億元。



＊牌照申請按季減２３％＊



截至今年１２月３１日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為４８６７８，與去年同期的

４８６５７相若，其中持牌機構的數目為３２５３家，按升１﹒３％。季內，收到１４７０宗牌

照申請（包括１４２７名人士及４３家機構），較上季減少２３％，及較去年同期減少１６％。

該會批准了５９宗機構申請，其中４６％為第９類（提供資產管理），３９％為第４類（就證券

提供意見）的牌照申請。

截至１２月３１日，在香港註冊成立的基金的管理資產較前三個月增加１１％至１６５２億

美元。季內錄得的淨資金流入約為３６億美元，獲發牌提供資產管理的公司數目增加至２０６９

家。上市活動亦有所增長，遞交予證監會作審閱的新上市申請數目由２９宗上升至３６宗。



＊審閱３６宗新上市申請＊



證監會在季內審閱的３６宗新上市申請，包括一宗來自具有不同投票權架構的公司的申請，

四宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請，以及兩宗特殊目的收購公司的申請。有一家公司根

據《上市規則》第十九Ｃ章在主板作第二上市。有兩家海外上市公司在主板作雙重主要上市。

證監會對持牌機構展開５４次深入視察，以查核它們遵守監管規定的情況。證監會因應股價

及成交量的異動，提出了１３６６項索取交易及帳戶紀錄的要求。證監會根據第１７９條就１１

宗個案發出指示以收集更多資料。三家持牌機構及五名人士遭證監會採取紀律處分，涉及的罰款

總額達７６１萬元。（ｃｌ）

