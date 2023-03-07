【內房困局】據報融創境外債重組獲得主要持有人臨時小組支持

《經濟通通訊社７日專訊》據《財聯社》報道，融創中國（０１９１８）境外債重組計劃獲

得主要持有人臨時小組的支持，雙方將簽署重組支持協議。在完成協議簽署後，集團擬在３月底

前對外公布其債務重組計劃。（ｂｉ）

