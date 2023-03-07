《經濟通通訊社７日專訊》據《財聯社》報道，融創中國（０１９１８）境外債重組計劃獲
得主要持有人臨時小組的支持，雙方將簽署重組支持協議。在完成協議簽署後，集團擬在３月底
前對外公布其債務重組計劃。（ｂｉ）
07/03/2023 15:20
【內房困局】據報融創境外債重組獲得主要持有人臨時小組支持
《經濟通通訊社７日專訊》據《財聯社》報道，融創中國（０１９１８）境外債重組計劃獲
得主要持有人臨時小組的支持，雙方將簽署重組支持協議。在完成協議簽署後，集團擬在３月底
前對外公布其債務重組計劃。（ｂｉ）
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛談戰狼外交：豺狼當道時外交官須保家衛國
|專訪07/03/2023
【專訪】陶冬：全世界都在漲工資（有片）
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交
|FOCUS07/03/2023
【FOCUS】中國出口續縮水 亮點與暗湧同在
|香港要聞07/03/2023
【蔡天鳳案】 前夫女友人涉嫌協助罪犯於內地被捕 今日移交至香港警方
|財經熱話07/03/2023
【復常炒D乜】憧憬內地經濟加快油價五連升 三桶油齊破頂高位仍值博？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰