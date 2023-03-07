  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2023 19:15

《再戰明天》美國公布ＡＤＰ就業變動，中聯通公布業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國公布ＡＤＰ就業變動，及中聯通公布業績，料為周三（８日
）市場焦點。
　
＊歐洲央行執委發表講話，歐元區公布第四季ＧＤＰ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，歐盟國家的國防、發展及貿易部長舉行非正式會議。周三本港時間
５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員丁格拉發表講話。晚上６：００ｐｍ，
歐洲央行執委帕內塔發表講話；同一時間，歐洲央行總裁拉加德參加世界貿易組織舉辦的一項活
動。
　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月國際收支經常帳餘額，料由３３４億
日圓跌至負７７００億日圓。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標，料由９９﹒１降
至９６﹒４；１月領先指標料由９７﹒２降至９６﹒９。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１月
工業生產，年率跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒７％，經季節調整月率料由下滑３﹒１％改善至升
１﹒４％；１月零售銷售月率料由下滑４﹒９％改善至升２﹒３％。本港時間６：００ｐｍ，歐
元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料由２﹒３％
收窄至１﹒９％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布２月ＡＤＰ就業變動，料由１０﹒６萬升至
２０萬。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月貿易收支，料由負６７４億美元惡化至負６８７
億美元。
　　在本港，明日公布業績的公司有：中聯通（００７６２）等。（ｗａ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事07/03/2023
《神州經脈》國務院大改革　設金融監管總局　內需不旺出口跌一成
人氣文章財經熱話07/03/2023
【復常炒D乜】內銀接力電訊股炒估值修復　建行工行獲高盛唱好可吸納？
人氣文章中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛談戰狼外交：豺狼當道時外交官須保家衛國
人氣文章專訪07/03/2023
【專訪】陶冬：全世界都在漲工資（有片）
人氣文章中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交
人氣文章FOCUS07/03/2023
【FOCUS】中國出口續縮水　亮點與暗湧同在
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金