《再戰明天》美國公布ＡＤＰ就業變動，中聯通公布業績

《經濟通通訊社７日專訊》美國公布ＡＤＰ就業變動，及中聯通公布業績，料為周三（８日

）市場焦點。



＊歐洲央行執委發表講話，歐元區公布第四季ＧＤＰ＊



各國重要經濟活動方面，歐盟國家的國防、發展及貿易部長舉行非正式會議。周三本港時間

５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員丁格拉發表講話。晚上６：００ｐｍ，

歐洲央行執委帕內塔發表講話；同一時間，歐洲央行總裁拉加德參加世界貿易組織舉辦的一項活

動。

數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月國際收支經常帳餘額，料由３３４億

日圓跌至負７７００億日圓。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標，料由９９﹒１降

至９６﹒４；１月領先指標料由９７﹒２降至９６﹒９。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１月

工業生產，年率跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒７％，經季節調整月率料由下滑３﹒１％改善至升

１﹒４％；１月零售銷售月率料由下滑４﹒９％改善至升２﹒３％。本港時間６：００ｐｍ，歐

元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料由２﹒３％

收窄至１﹒９％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布２月ＡＤＰ就業變動，料由１０﹒６萬升至

２０萬。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月貿易收支，料由負６７４億美元惡化至負６８７

億美元。

在本港，明日公布業績的公司有：中聯通（００７６２）等。（ｗａ）

