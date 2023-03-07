九置（０１９９７）去年盈轉虧８８﹒６億元，息０﹒６１元

《經濟通通訊社７日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年淨虧損８８﹒５６億元，而上年同期純利４３﹒９１億元；每股基本虧損２﹒９２元，派

發第二次中期股息０﹒６１元，全年派１﹒３１元，按年持平，佔香港投資物業及酒店基礎淨盈

利６５％。

期內收入１２４﹒５９億元，按年跌２２﹒３％。（ｒｈ）



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