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07/03/2023 12:15

九置（０１９９７）去年盈轉虧８８﹒６億元，息０﹒６１元

　　《經濟通通訊社７日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年淨虧損８８﹒５６億元，而上年同期純利４３﹒９１億元；每股基本虧損２﹒９２元，派
發第二次中期股息０﹒６１元，全年派１﹒３１元，按年持平，佔香港投資物業及酒店基礎淨盈
利６５％。
　　期內收入１２４﹒５９億元，按年跌２２﹒３％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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