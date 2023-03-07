九置去年基礎盈利跌５％，投資物業重估虧損擴大至約１４９億元

《經濟通通訊社７日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布去年業績，期內基礎淨盈利按年

跌５％至６１﹒７５億元，遜預期。期內投資物業重估虧損淨額擴大至１４８﹒７５億元，

２０２１年同期則虧損２２億元。

集團去年收入按年減少２２％至１２４﹒５９億元，營業盈利減少２％至８８﹒４１億元，

主因海港企業（０００５１）確認入帳的發展物業銷售額減少，部分因投資物業分部的成本有所

節省而被抵銷。



＊海港城營業盈利升７％，時代廣場升１％＊



按業務劃分，投資物業收入跌２％至１０６﹒６２億元，但營業盈利增３％至８６﹒９９億

元。其中海港城（包括酒店）總收入上升２％至８１﹒７５億元，營業盈利上升７％至

６３﹒４５億元，分別佔集團總額６６％及７２％；而海港城商場收入則持平，營業盈利增加

６％。

另外，時代廣場整體收入跌１２％，營業盈利升１％。當中，商場收入及營業盈利分別跌

１９％及３％，由於市場租金調整；寫字樓收入及營業盈利則分別升４％及７％。

酒店收入增加１１％至９﹒３２億元；營業虧損收窄至２﹒３億元，２０２１年錄虧損

３﹒５６億元。香港收入有所增加，但內地收入下降。

由於確認入帳的銷售額減少，發展物業收入大幅減少９２﹒４％至２﹒８２億元，營業虧損

４８００萬元，２０２１年同期盈利５﹒４３億元。另外，投資的營業盈利（以股息收入為主）

減少４％至５﹒１５億元。



＊酒店業面對人手短缺挑戰，寫字樓租賃需求尚未恢復＊



九置在業績報告中指出，香港放寬社交距離措施後即時對零售業及酒店業產生負面影響，因

本地人迅即轉到海外消費，與此同時，未解除的防疫措施續令旅客卻步，但集團已計劃開展更多

推廣活動。

此外，酒店業現正為接待旅客重臨做好準備，但面對人手短缺的挑戰；寫字樓由於全球經濟

不穩，租賃需求尚未恢復。市場空置率上升及新供應充足亦對租金帶來更大壓力。集團稱，期內

收入下降２２％，主要是分階段撤出非核心的發展物業分部所致。營業盈利和基礎淨盈利分別下

跌２％及５％，跌幅較為溫和。（ｒｈ）

