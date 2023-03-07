【企業盈警】偉仕佳杰（８５６）料去年純利按年跌３５％至４０％

《經濟通通訊社７日專訊》偉仕佳杰（００８５６）發盈警，預期２０２２年度錄得純利較

２０２１年度的１３﹒１４億元減少３５％至４０％，主要由於集團之經營受疫情爆發以及中國

各城市公共衛生管控措施之影響；通貨膨脹導致營運開支增加；利率上漲導致財務費用增加；及

中國及東南亞國家的匯率波動。（ａｃ）

