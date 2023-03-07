【企業盈警】信源企業（１７４８）料去年純利增逾５倍

《經濟通通訊社７日專訊》信源企業（０１７４８）發盈喜，與２０２１年度之純利約

１７０萬美元相比，集團預期於２０２２年度錄得純利顯著增加超過５００％。

集團認為，報告期內之純利增加主要由於市況改善導致瀝青船租船業務分部產生的收入增加

；及除主要業務分部所產生收入外，集團亦錄得其他收益，乃主要來自一艘名為ＸＹＧ

Ｆｏｒｔｕｎｅ的散貨船的一次性出售收益。（ａｃ）

