《小傳日記》中澳手拖手，龍蝦煤炭再進口，煤股好難守！

《小傳日記》魚缸無乜方向，即係大戶都觀望緊，無乜入市意欲嘅時候，就係短線炒家嘅活

躍嘅時候，今日就夠曬好睇，６分鐘內突飆３５０點，擊破２１０００大關，千幾份熊證死咗都

唔知咩事，然後下晝又跌過２００幾點，最低見過２０３５８，雖然收市跌得６８點，但全日波

幅有成６４７點，牛定熊都殺過一轉！

孖屐眼望望，最主要都係觀望緊兩會，而呢期都憧憬緊阿爺會有再多啲撐市措施出台，其中

同其他國家嘅關係都好影響經濟。不過今日外交部部長秦剛講起戰狼外交，就提到「當豺狼當道

、惡狼來襲，中國的外交官必須『與狼共舞』，保家衛國」，都相當之惹火。

不過有緊亦有鬆，邊度都辣火頭就會好不利。澳洲農業部長今日就提到，有證據顯示，澳洲

嘅龍蝦出口已經恢復到以前一樣，無好似以前咁受到來自中國嘅阻礙，而牛肉同奶製品出口都開

始「復常」。記得之前神州封鎖澳洲進口，令到當時啲澳洲龍蝦全部唯有運曬落嚟，令到當時龍

蝦市價大跌，百幾銀就食到一隻，不過而家進口復常，價錢都應該復常了。

中澳關係改善，澳洲煤炭都可以恢復進口，國產煤炭需求一定少咗，見到今個冬天都無再出

現煤供應緊張情況，煤炭股首當其衝，所以之前贏開嘅煤股，１１月以來反而跑輸大市。雖然隻

兗礦（０１１７１）就話舊年全年多賺八成九，不過業績係講返上年，今年ｋｅｅｐ唔ｋｅｅｐ

到咁高嘅增長就真係難講，請請！



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