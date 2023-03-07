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即市新聞

07/03/2023 16:40

《小傳日記》中澳手拖手，龍蝦煤炭再進口，煤股好難守！

　　《小傳日記》魚缸無乜方向，即係大戶都觀望緊，無乜入市意欲嘅時候，就係短線炒家嘅活
躍嘅時候，今日就夠曬好睇，６分鐘內突飆３５０點，擊破２１０００大關，千幾份熊證死咗都
唔知咩事，然後下晝又跌過２００幾點，最低見過２０３５８，雖然收市跌得６８點，但全日波
幅有成６４７點，牛定熊都殺過一轉！
　　孖屐眼望望，最主要都係觀望緊兩會，而呢期都憧憬緊阿爺會有再多啲撐市措施出台，其中
同其他國家嘅關係都好影響經濟。不過今日外交部部長秦剛講起戰狼外交，就提到「當豺狼當道
、惡狼來襲，中國的外交官必須『與狼共舞』，保家衛國」，都相當之惹火。
　　不過有緊亦有鬆，邊度都辣火頭就會好不利。澳洲農業部長今日就提到，有證據顯示，澳洲
嘅龍蝦出口已經恢復到以前一樣，無好似以前咁受到來自中國嘅阻礙，而牛肉同奶製品出口都開
始「復常」。記得之前神州封鎖澳洲進口，令到當時啲澳洲龍蝦全部唯有運曬落嚟，令到當時龍
蝦市價大跌，百幾銀就食到一隻，不過而家進口復常，價錢都應該復常了。
　　中澳關係改善，澳洲煤炭都可以恢復進口，國產煤炭需求一定少咗，見到今個冬天都無再出
現煤供應緊張情況，煤炭股首當其衝，所以之前贏開嘅煤股，１１月以來反而跑輸大市。雖然隻
兗礦（０１１７１）就話舊年全年多賺八成九，不過業績係講返上年，今年ｋｅｅｐ唔ｋｅｅｐ
到咁高嘅增長就真係難講，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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