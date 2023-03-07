【兩會解讀】ＩＮＧ：專注長期增長挑戰，今年經濟達標難度不大

《環富通基金頻道７日專訊》內地將２０２３年經濟增長目標定在５％左右，較市場預期低

。ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，政府意識到外圍經濟疲弱會為內地出口相關的行業帶來

挑戰，而今年經濟的焦點會是環境、社會及治理（ＥＳＧ）及科技自立自強。



＊基建投資增長放緩，料側重科技及ＥＳＧ＊



今年新發行地方政府專項債券３﹒８萬億元人民幣的目標規模較ＩＮＧ預測的４萬億元人民

幣少，為基建投資的速度帶來啟示。去年政府錄得高達ＧＤＰ ８％至９％的財政赤字，是今年

發債規模低於預期的主要原因。政府希望利用經濟復甦減慢財政赤字擴大。

ＩＮＧ認為今年基建投資會側重於科技及ＥＳＧ，包括更多交通基建項目，而只有完成統籌

或已開始的項目會動工。一般情況下，基建項目的確實計劃會在兩會結束後一至兩個月後公布，

而人事變動或引致地方政府更精準的措施和績效相關的公布。



＊料科技和ＥＳＧ行業增長快，惟或致過熱＊



彭藹嬈表示，政府工作報告中強調了科技和ＥＳＧ對經濟長期增長的重要性，也凸顯了政府

對綠色發展的重視。科技和ＥＳＧ行業將吸引更多來自政府和民間的投資。除了消費驅動的經濟

復甦，科技和ＥＳＧ領域的投資也值得留意，預期行業增長速度會較快。但政府向上述行業提供

的支持持續超過３年，或有機會導致行業過熱。以往例子包括太陽能發電板及房地產，在得到政

府支持後高速增長，但在幾年後出現問題。

整體而言，中央政府認識到內地經濟今年所面臨的優勢和劣勢，沒有過分樂觀也沒有增加開

支刺激經濟，並更專注長期的經濟增長挑戰。中國今年達成經濟目標的難度不大。（ｗａ）

