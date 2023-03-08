《嬈望大中華－彭藹嬈》兩會定下今年增長目標，科技ＥＳＧ成焦點

《嬈望大中華》兩會開幕，政府將２０２３年經濟增長目標定在５％左右，較市場預期低，

並與ＩＮＧ的預測相符。我們認為政府意識到外圍經濟疲弱會為出口相關的行業帶來挑戰，而設

下較低於市場預期的經濟增長目標。



＊基建增長放緩＊



今年新發行地方政府專項債券３﹒８萬億元的目標規模較筆者預測的４萬億元人民幣少，可

以看出基建投資速度沒有預期中快。發債規模低於預期的主要原因很可能是去年政府錄得高達

ＧＤＰ ８％－９％的財政赤字，從歷史角度而言非常高。政府希望利用經濟復蘇，以減緩財政

赤字進一步擴大。

筆者認為，今年政府在考慮基建投資時，會側重科技及ＥＳＧ，亦不會像以往以大規模幾件

推動經濟復蘇，而是更有選擇性。因此，項目或以跨省的交通基建居多，而只有完成統籌或已開

始的項目會動工。一般情況下，基建項目的確實計劃會在兩會結束後一至兩個月後公布。而今年

人事變動或引致地方政府更精準的措施和績效相關的公布。



＊就業情況改善＊



筆者認為政府公布的１２００萬新就業目標並不高。計及今年１１５８萬名畢業生，仍會有

一些畢業生及失業的居民無法找到工作。就業對經濟復蘇而言非常重要，是消費增長的支柱。政

府或期望有更多初創企業誕生以填補就業缺口。



＊科技及ＥＳＧ推動經濟增長＊



政府工作報告中強調了科技和ＥＳＧ對經濟長期增長的重要性，也突顯了政府對綠色發展的

重視。科技和ＥＳＧ行業將吸引更多來自政府和民間的投資。除了消費驅動的經濟復蘇，科技和

ＥＳＧ領域的投資也值得留意，預期行業增長速度會較快。

但我們同時擔心如果政府向以上行業提供的支持持續三年，會導致行業過熱。以往例子包括

太陽能發電板及房地產，在得到政府支持後高速增長，但在幾年後出現問題。

整體而言，中央政府認識到內地經濟今年所面臨的優勢和劣勢，沒有過分樂觀也沒有增加開

支刺激經濟，並更專注長期的經濟增長挑戰。筆者認為中國今年達成經濟目標的難度不大。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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