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07/03/2023 16:16

恒指低收６８點報２０５３４，周大福瀉６％，聯通跌５﹒５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指漲４０點，港股先升後跌，恒
生指數全日收報２０５３４，跌６８點或０﹒３３％，主板成交１２７７﹒１１億元。恒生中國
企業指數報６９１２，跌２５點或０﹒３６％。恒生科技指數報４１２２，跌５４點或
１﹒３１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５７元，跌６元或１﹒６５％，成交６１﹒３８億元；阿里巴
巴－ＳＷ收報８８﹒６元，升１﹒３５元或１﹒５５％，成交５５﹒６６億元；美團收報
１３７﹒９元，跌５元或３﹒５％，成交４６﹒９５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　周大福（０１９２９）收跌６﹒０３％，報１４﹒６６元，該股成交約３２６５萬股，涉資
４﹒７７億元，盤中高見１５﹒４６元，最低見１４﹒１元；中聯通（００７６２）跌
５﹒４９％，收報６﹒０３元；碧桂園（０２００７）跌３﹒９４％，收報２﹒４４元；龍湖
（００９６０）跌３﹒６２％，收報２３﹒９５元。
　　另外，藥明生物（０２２６９）收跌２﹒７９％，報５５﹒６５元；中移動（００９４１）
跌２﹒７３％，收報６２﹒２５元；百威亞太（０１８７６）跌２﹒７％，收報２３﹒４５元；
李寧（０２３３１）跌２﹒２４％，收報６７﹒５元。
　　另一方面，中石油（００８５７）逆市升４﹒４１％，收報４﹒５元，該股成交約３﹒５０
億股，涉資１５﹒６６億元，盤中高見４﹒５２元，最低見４﹒３元；中石化（００３８６）升
４﹒２２％，收報４﹒６９元；中海油（００８８３）升３﹒３４％，收報１２﹒３８元；神華
（０１０８８）升１﹒６２％，收報２５﹒０５元。（ｋｙ）

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