《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平稱正確引導民營高質量發展

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：正確引導民營經濟健康發展高質量發展

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯

組會，聽取意見和建議。他強調，要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，實現

民營經濟健康發展、高質量發展。



推動國有資本在更大範圍活起來動起來強起來

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中國國新董事長周渝波在接受採訪時表示，作為一名全國政協委員，他今年的關注重點放在健全

完善國有資本優化配置機制上，就完善產融結合、跨界創新合作、科技創新投資容錯以及國企負

責人經營業績考核等機制提出多方面建議。



蔡建春：構建中國特色估值體系需各方協同發力

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全國政協委員，上交所總經理蔡建春在今年兩會期間接受採訪時表示，今年準備了三個提案，包

括建立信息互通機制，嚴防上市公司財務造假；推動央企更好利用資本市場做強做優做大；促進

指數基金納入個人養老金配置範圍。





《上海證券報》



習近平：正確引導民營經濟健康發展高質量發展

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯

組會，聽取意見和建議。他強調，要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，實現

民營經濟健康發展、高質量發展。



加快提升第二、三支柱養老保險制度吸引力

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今年全國兩會期間，全國政協委員，上海市委主委解冬在接受採訪時表示，發展多層次、多支柱

養老保險體系，要加強制度創新與政策配套。她建議，應加快提升第二、三支柱養老保險制度的

吸引力。



蔡建春：促進央企估值水平合理回歸

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今年全國兩會，上交所總經理蔡建春首次以全國政協委員的新身份亮相人民大會堂。他表示，今

年帶來了３份提案，分別聚焦「央企更好利用資本市場做強做優做大」、「建立信息互通機制，

嚴防上市公司財務造假」、「推動指數基金納入個人養老金配置範圍」三大主題。





《證券時報》



習近平：正確引導民營經濟健康發展高質量發展

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國家主席習近平６日下午看望了參加全國政協十四屆一次會議的民建、工商聯界委員，並參加聯

組會，聽取意見和建議。他強調，要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，實現

民營經濟健康發展、高質量發展。



今年５％增長目標符合經濟運行走勢和發展規律

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國新辦３月６日舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會。發改委副主任趙辰昕在會上表示

，今年５％左右的經濟增長年度預期目標設定，符合經濟運行走勢，也符合經濟發展規律。



利用大數據嚴打財務造假，推動央企估值合理回歸

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今年的全國兩會，上交所總經理蔡建春帶來了３份提案，涉及嚴防上市公司財務造假、推動央企

利用資本市場做強做優做大、推動指數基金納入個人養老金配置範圍，內容緊扣資本市場關鍵環

節，聚焦推動資本市場高質量發展。（ｌｃ）

