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07/03/2023 09:02

【兩會焦點】上交所蔡建春：利用大數據嚴防上市公司財務造假

　　《經濟通通訊社７日專訊》今年的全國兩會，上交所總經理蔡建春首次以全國政協委員的身
份亮相。他在接受媒體採訪時表示，今年共帶來了３份提案，涉及嚴防上市公司財務造假、推動
央企利用資本市場做強做優做大、推動指數基金納入個人養老金配置範圍，內容緊扣資本市場關
鍵環節，聚焦推動資本市場高質量發展。
　
＊利用大數據打擊上市公司財務造假＊
　
　　針對上市公司財務造假，蔡建春建議，建立打擊資本市場財務舞弊的大數據平台。利用科技
手段，實現財政、稅務、海關、金融、市場監管、行業監管、地方政府、司法機關等單位的信息
共享，打通銀行、海關、電力、社保、稅收等行業監管數據，專項用於打擊資本市場財務舞弊等
違法行為。
　　同時，建立打擊資本市場財務舞弊跨部門定期溝通會商機制。證券監管部門與發改委、銀保
監會、稅務總局、海關總署等部門定期召開會議，通報打擊資本市場財務舞弊相關工作情況，研
究信息共享工作中的難點和問題，形成解決方案並協調推進。
　
＊促進央企估值水平合理回歸＊
　
　　蔡建春表示，當前央企估值水平整體偏低。與５年前相比，國有上市公司利潤增長７０％，
但市值僅增長１０％；市淨率為０﹒８６倍，下降３０％，明顯低於全市場１﹒６倍的平均水平
。因此蔡建春建議，要促進央企估值水平合理回歸。
　　具體內容包括：進一步加強央企在科技創新領域的龍頭牽引作用，更好地利用資本市場以及
科創板功能；鼓勵央企充分運用公募ＲＥＩＴｓ、科創債等資本市場新產品，盤活存量，提升競
爭力；利用資本市場工具，推動央企專業化、產業化戰略性重組整合，充分發揮產業鏈龍頭地位
的央企上市公司作用，優化產業布局，改善產業生態。
　
＊推動指數基金納入個人養老金配置範圍＊
　
　　為促進個人養老金制度長遠發展、提高長期總體收益水平，蔡建春又建議有關部門將指數基
金納入個人養老金可投資產品類別，擴大個人養老金可投資範圍。
　　指數基金是個人養老金配置權益資產的合適工具之一。一方面，指數基金具備風險分散、投
資成本低廉、持倉公開透明等多方面優勢；另一方面，指數基金產品種類不斷豐富、市場流動性
持續提升、投資環境逐漸改善，為個人養老金入市創造了良好條件。（ｌｃ）

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