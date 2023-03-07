【兩會焦點】李強：經濟發展開局良好，但面臨困難挑戰仍不少

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》全國政協會議正在北京召開，中共中央政治
局常委李強６日參加經濟界委員聯組會。據《央視》報道，李強表示，今年以來，經濟發展開局
良好，但面臨的困難挑戰仍然不少，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展
理念，著力推動高質量發展，努力實現全年發展目標任務。
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