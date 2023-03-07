【聚焦人幣】人幣再國際化，美國芝商所擬於４月推離岸人民幣期權

《經濟通通訊社７日專訊》美國芝加哥商業交易所（ＣＭＥ）表示，將於４月３日推出基於

美元╱離岸人民幣期貨的期權。該計劃仍需等待監管審查，不過現時正值中國推動人民幣國際化

之際，今年初中國延長在岸人民幣的交易時間，促進外國投資者對人民幣的交易增加。

ＣＭＥ稱，４月推出的美元離岸人民幣期貨期權，有望在增加交易量的同時，讓投資者接觸

到更廣泛的金融產品。分析師則表示，這些合約將幫助投資者在以人民幣計價的交易中建立對沖

，尤其是中國經濟復甦的背景下。



＊離岸人民幣期權將為市場提供更多產品＊



市場預測，投資者對離岸人民幣的需求可能會更大。ＩＮＧ大中華區首席經濟學家Ｉｒｉｓ

Ｐａｎｇ表示，這是向前邁出的一大步，有了期權交易，將為市場參與者和機構提供更多產品

。他們可以更靈活地對沖，這對大型金融機構機構也有好處。

紐約梅隆銀行高級外匯策略師Ｇｅｏｆｆｒｅｙ Ｙｕ表示，離岸人民幣期權滿足了中國境

外投資者對人民幣日益增長的商業需求，以及隨著中國重新開放而增加對中國敞口的普遍興趣。

目前，關於離岸人民幣的主要衍生金融產品包括離岸遠期外匯合約和離岸人民幣債券業務。

港交所在２０１２年９月推出１年期兌美元的離岸人民幣期貨合約；芝加哥證券交易所亦計劃於

同年年底推出３年期的合約，每張合約規模為１０萬美元，此外添加１萬電子微型期貨。其他人

民幣市場包括以美元結算的無本金交割遠期（ＮＤＦ）和交易結算匯率（ＣＮＴ）。

人民幣交易在過去三年飆升，據國際清算銀行的數據，人民幣佔２０２２年全球所有外匯交

易量的７％，並超越澳元、加元和瑞士法郎，成為全球第五大交易貨幣。去年人民幣期權的交易

量比三年前幾乎翻了兩番。（ｊｔ）

