【聚焦人幣】人幣即期收跌７４點子，報６﹒９２６８創一周新低

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９２６８，較

上個交易日４時３０分收盤價跌７４點子，兩連跌，創自２月２８日以來一周新低。全日在

６﹒９２１５至６﹒９４４０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１９８點子，報６﹒９３１２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１５６，較上個交易日跌２０５點子，

上個交易日報６﹒８９５１。



＊分析：外部因素擾動，人民幣將延續寬幅波動＊



交易員稱，歐美通脹持續高企，未來進一步提高終端利率的預期不斷擾動匯市，美國聯儲局

主席鮑威爾的國會證詞和本周美國非農數據料為市場提供更多指引，人民幣也將延續寬幅波動。

後疫情時代中國經濟復甦仍是接下來的主基調，外部擾動之後，對中國經濟前景的樂觀預期也會

助力人民幣表現。

建行金融市場部外匯交易團隊最新觀點稱，人民幣匯率３月仍將受美國重要經濟數據、聯儲

局議息會議、中國經濟數據和地緣政治多重因素的影響。兩會的召開可能令人民幣匯率波動性下

降，不過整體人民幣匯率料偏升值，建議結匯客戶在６﹒９０上方積極運用匯率產品進行套期保

值。（ｊｔ）

