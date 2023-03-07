【兩會焦點】住建部：防範房地產「灰犀牛」風險，幫問題房企自救

《經濟通通訊社７日專訊》第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行第二次

全體會議。會議結束後，住房和城鄉建設部部長倪虹在「部長通道」採訪表示，要避免金融風險

和地方債風險，防範房地產「灰犀牛」。可以「抓兩頭帶中間」，以「精準拆彈」的方式來化解

風險。一頭就是對優質房企一視同仁，支持優質國有房企和優質的民營房企，改善他們的資產負

債狀況，滿足他們合理的融資需求；另一頭就是要抓出現問題的房企，一方面幫助他們自救，另

外一方面嚴格依法依規處置，絕不讓損害群眾利益的行為蒙混過關，讓他們付出應有的代價。



＊倪虹：讓人民群眾放心地購房，放心地住房＊



倪虹表示，關於房地產有一個「４５６」的概括，就是房地產的相關貸款佔銀行信貸的

４０％，房地產的相關收入佔地方綜合財力的５０％，居民財富６０％都在住房上。可以說房地

產牽一發動全身，要穩住房地產，就要堅持精准施策，一城一策，大力支持剛性和改善性的住房

需求，提振信心，促進房地產市場平穩健康發展。同時還要大力整頓房地產市場，營造誠實守信

、風清氣正的市場氛圍，讓人民群眾放心地購房，放心地住房。要增加保障性租賃住房的供給和

長租房的建設，重點解決好青年人新市民的住房困難問題，讓他們能放開手腳，為幸福生活去奮

斗。（ｃａ）

