《匯市縱橫－蕭啟洪》沒有口罩的日子

《匯市縱橫》終於不用戴口罩了！在香港實施接近３年的「口罩令」於上星期三全面解除，

代表香港所有社交距離措施正式結束，我們亦可迎來全面復常的日子。由於習慣使然，人們都似

乎忘掉了當年那種不用戴口罩的感覺是怎樣一回事，畢竟三年配戴口罩的習慣難改，需要一點時

間讓大家重新適應不用戴口罩的生活。老實講，在這幾天，當你毋需戴口罩逛街時，真的感到很

自在又興奮，感覺好像回到疫情前，但是當你走進人群時，看到街上這麼多人還戴著口罩，總覺

得自己有些「罪惡感」。



然而，最有趣的是，我們在疫情期間都習慣戴著口罩，可能連身邊同學或同事的樣貌都未曾

見過。看到一起工作很長一段時間的夥伴，或是在你身邊一起成長的同學們，到底他會長甚麼樣

子，別人又會怎樣對我長相的評價呢？怪不得，據聞近日唇膏是女們的熱賣商品，就連男仕的刮

鬚刀也出現搶購潮。當大家「卸下面具」要以真面目示人時，還是要拿出一點勇氣，擔心自己的

外貌不夠出眾，不想給別人見到自己的真實樣貌。不過，這些都是正常反應，不要以為自己患上

「除罩焦慮症」，畢竟在三年的疫情裏，你我都活在戴口罩之下，就有如出門時要穿著衣服一樣

，不知不覺對口罩產生了一種依賴感。加上現時世衛還未宣布全球大流行的終結，許多防疫意識

較強及免疫力低的市民來說，在人多密集的公共場所會佩戴口罩是自我保護意識的決定。老實說

，隨著冬去春來，氣溫逐漸回升，相信大家都不願再戴口罩了，到時可以享受真正復常的生活呢

！



但看到現時國際間秩序的復常之路又談何容易呢！爆發俄烏衝突一周年後仍未見平息，但戰

場外大國之間角力卻層出不窮，而我國亦不幸被逼拉進這場角力賽。面對著中美關係目前仍處於

鬥而未破的局面，但基礎已愈來愈脆弱。俄烏戰爭之後，中俄關係更緊密，與美歐陣營對峙之勢

已成，世界仿佛又回到冷戰年代的格局。智者說：「天下難事，必做於易；天下大事，必做於細

。」誠言，從國家長遠發展的角度出發，我們當然不願各國之間形成冷戰思維，更不要把新時期

的摩擦當做「新冷戰」！要和平、要發展、要繁榮依然是今天世界各國的發展主題。過去，經歷

了冷戰對峙的世界人民，絕大多數都不希望「昨日重現」，更不願到任何國家或集團成為霸權主

義者而橫行世界。然而，有心人卻把世人逐步推向危險境地，一方面呼籲俄烏戰爭應儘快實現停

火止戰，另一邊廂卻不停地輸送更多武器給予支持。誰在消費這場戰爭紅利，誰不願看到中國能

夠在俄烏之間促成和談，一目了然。面對這樣的投資環境，投資者還是要採取「小賭怡情，大賭

傷身」的心態，多作固定收息的配置。目前銀行之間的定期存款利率相當高，即使不做定期，存

放活期的利率也非常吸引，有些投資人甚至賣掉股票將資金存於銀行做定期。



近日美元需求旺盛，主要受惠於美聯儲繼續加息抵抗通脹的市場預期升溫，上周五（３日）

美元指數一度升穿１０５水平但未能企穩，曾觸及１０５﹒０９，為去年１０月以來最高。目前

而言，交易商對於聯儲局未來加息路線仍持審慎態度，將取決於周二（７日）聯儲局主席鮑威爾

在國會中的發言，以及周五（１０日）公布美國２月就業數據表現而定。在此之前，美匯升勢料

會持續。有鑑於現時美國通脹回落步伐不似預期，尤其是服務通脹的黏性很強，截至１月的三個

月裏，美國的核心ＰＣＥ平減指數以４﹒１％的年化速度上升，與前三個月相比，這是自

２０２１年１１月以來在此基礎上的最低增幅。故此，在３月份的ＦＯＭＣ會議上，不能完全忽

視美聯儲加息５０個基點的可能性，但筆者並不認同，因為這樣搖擺不定的貨幣政策可能會造成

市場困惑，加上現階段美聯儲仍繼續減持國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券等，都能夠發

揮收緊貨幣政策之效。



除此之外，美國違約風險逼在眉睫，投資者被逼削減部分美債敞口。債券投資者開始減持美

國國債，以應對可能發生的政府違約。近日美國１０年期國債持續下跌，整個債券收益率曲線再

次突破４％水平。但在他們看來，美國政府違約的可能性依然很小，但可能對全球金融市場造成

巨大衝擊。據報美國財政部上月觸及３１﹒４萬億美元的借款上限。除非國會提高或暫停這一上

限，美國政府可能會開始拖欠支撐全球金融體系的債券，這些債券被認為是最安全的投資之一。

一些債券經理已開始調整對美國國債的短期敞口，以避免政府可能耗盡償債能力期間的損失。為

潛在的違約做準備是一件棘手的事情，部分原因在於財政部將從４月份申報所得稅的美國人那裏

獲得多少收入是不確定的。此外，到目前為止，具有彈性的經濟意味著利率水平將在更長時間內

保持在較高水平，這會顯得美股的風險回報比率非常低，更凸顯了美股估值過高等問題，尤其是

在美聯儲還未結束其貨幣緊縮政策的時候。預計短期內美股可能要尋找喘息的機會。



的確，面對外圍的漫天風雨，短線而言，經濟真的難有好表現。不過筆者相信，香港的未來

是機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰，在中華民族偉大復興的新征程上，香港有著獨特而重要的角

色。今後，我們不再需要戴口罩才感到安心，應以自信開放的態度向世人展示香港已經逐步復常

的面貌。一個充滿活力，面帶笑容的香港城市正在歸來。總有一天，香港人可以重現笑容，再次

發揮「東方之珠」的魅力！



＊本周策略＊



澳元：上周建議候低於０﹒６７２０水平買入澳元兌美元已成交，目標０﹒６９２０，止蝕

０﹒６６００。



英鎊：本周建議候高於１﹒２２５０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２０００，止蝕

１﹒２４５０。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒９８００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒８５００，止

蝕７﹒０４００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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