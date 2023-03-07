《珠玉之論－陳鳳珠》中芯前景審慎樂觀

《珠玉之論》國務院強調要發揮新型舉國體制優勢發展集成電路產業，政府要制定符合國情

和新形勢的集成電路產業政策，設定發展目標及思路，幫助企業協調和解決困難，並引導長期投

資，預期內地將加大力度支持半導體行業發展。



中芯國際（００９８１）的２０２２年純利按年上升６﹒８％至１８﹒２億美元，其中第四

季純利為３﹒９億美元，按季下跌１８﹒１％。２０２２年集團的收入同比增長３４％至７２億

美元，毛利率達到３８％創歷史新高。



不過，中芯預計今年上半年行業周期仍在底部，尤其智能手機和消費電子行業需時回暖，目

前手機類的庫存相對較高，而消費電子類的庫存料於上半年可消化，至於工業類基本沒庫存，新

能源汽車類的芯片供不應求。由於去年手機行業下滑，料今年行業前景仍然審慎，故有機會需要

較長時間去庫存。倘若內地經濟增長加快，預期消費及工業受政策推動，行業或會恢復較快。另

外，新能源汽車的發展持續，料對芯片的需求強勁。而集團亦積極布局汽車市場，隨著集團推進

的車規級電源管理、車身控制、車用娛樂管理系統等平台陸續推出，新能源汽車相關收入增長顯

著。



集團對未來前景持審慎態度，並調低今年第一季指引，收入預計將環比下跌１０％至１２％

，毛利率預計會降至１９％至２１％之間。目前市場的產能已顯著增加，料需求將隨著經濟增長

回穩而上升，但產品價格或難以回到高水平。而集團今年將繼續擴建成熟產能及新廠，將穩步推

進４個成熟１２英寸工廠產能建設，但由於主要設備的供應鏈仍然緊張，因此預期到年底月產能

增長與２０２２年相近。



其實，集團去年底折合８英寸月產能達到７１﹒４萬片，全年產能利用率為９２％，

２０２２年累計生產晶圓折合８英寸超過６０００萬片，芯片數量近千億顆，產品廣泛應用在手

機、消費電子等行業。２０２２年底，中芯深圳進入投產階段，中芯京城進入試生產階段，中芯

京城因瓶頸設備交付延遲，料量產時間推遲一至兩個季度。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票



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